Inesperada crítica de un futbolista de Estudiantes que sueña con ir a la Selección: “Scaloni no mira más que de Boca y River”

(Crédito: Fútbol 910,Radio La Red)

Es una de las grandes figuras de Estudiantes de La Plata, que anoche derrotó a Aldosivi como local y se aseguró el primer puesto de la Zona B de la Copa de la Liga. Además, está bien encaminado en su zona de la Libertadores y pasó de ronda en la Copa Argentina. Leandro Díaz, pieza clave en el equipo de Ricardo Zielinski, sueña con la selección argentina y criticó a Lionel Scaloni por mirar solamente a jugadores de los dos clubes más importantes del país a la hora de convocar.

“¿Si me veo con chances en la Selección? Es muy difícil. Uno siempre cree que puede, pero es difícil. Hay grandes jugadores y en el fútbol argentino no miran mucho más que Boca y River. La verdad que creo que Scaloni no mira más que eso, pero es decisión de él ”, fue la sentencia del tucumano en diálogo con el programa Fútbol 910 (Radio La Red).

De todas maneras, Díaz reconoció el gran nivel de la Albiceleste y al líder del cuerpo técnico: “Están haciendo las cosas bien. Arriba Argentina no está complicado, está muy bien. Tiene a Lautaro, Messi, Julián Álvarez... Siempre uno cree y tiene la ilusión de tener una chance, pero hay que trabajar, falta mucho todavía”.

Leandro Díaz, algo disgustado con el DT argentino

Por otra parte, evitó compararse con Lautaro Martínez y sus características como atacante: “Para mí somos diferentes, él juega muy bien, pero yo tengo otro juego. Creo que es más bajito (NdeR: el punta del Inter mide 1,74). Lo mío es más el roce, ir a chocar”. Y añadió: “Obvio que siento que puedo jugar, pero eso depende del entrenador. Estoy disfrutando en Estudiantes y lo que queremos es lo mismo que la gente, sentimos lo mismo que ella y hay que dar pelea hasta el final”.

Antes de concluir, se refirió al presente del Pincha en la Copa de la Liga: “Todos los equipos que juegan quieren salir campeón. Ahora queda el mano a mano, hay que pensar partido a partido”.

Y trató de argumentar de qué se trata la famosa “mística de Estudiantes”: “No sé cómo explicarlo, pero a veces la gente empuja y es impresionante. Cuando llegué en pandemia era tristísimo jugar sin gente. Desde que empezó a venir, se empezó a sentir eso. Yo quería saber cómo era, por suerte pudieron volver y gran parte de lo que estamos haciendo es por ellos porque empujan y alientan todo el tiempo. Cuando la pasamos mal, nos alentaron y decían que íbamos a salir. Las cosas van bien y ellos se lo merecen”.

SEGUIR LEYENDO: