Atlético Tucumán-Talleres abren una jornada plagada de partidos: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán-Talleres, Racing-Banfield, Vélez-Tigre, Arsenal-Colón y Lanús-Independiente, los partidos del resto de la jornada

Aunque varias de las miradas se irán con lo que suceda en los duelos entre Boca Juniors-Barracas Central y Sarmiento-River Plate, en la jornada del sábado se vivirán otros cinco interesantes compromisos.

ATLÉTICO TUCUMÁN-TALLERES:

Atlético Tucumán-Talleres, un duelo de necesitados

Dos de los peores equipos del torneo serán los encargados de levantar el telón de la jornada del sábado. Por la Fecha 13 de la Copa de la Liga, el colista Atlético Tucumán recibirá a Talleres de Córdoba, conjunto que marcha en la anteúltima colocación. Desde las 12, en el Monumental José Fierro. El árbitro será Nazareno Arasa y televisará Fox Sports Premium.

El Decano, si bien viene de cortar una racha de ocho encuentros sin victorias con el triunfo ante Brown de Adrogué por la Copa Argentina, pese al cambio del entrenador sigue sin mostrar una sólida versión y aparece en el último lugar de la Zona 1 con solo 7 unidades. Lucas Pusineri tiene dos interrogantes para conformar la alineación: Ramiro Ruíz Rodríguez o Leonardo Heredia en la zona media y Federico Andrada o Cristian Menéndez para acompañar a Augusto Lotti en la ofensiva.

Los cordobeses muestran dos caras totalmente diferentes en este semestre. En la Copa Libertadores son protagonistas dentro del Grupo H, mientras que en el certamen local cayeron en cuatro de sus últimas cinco presentaciones (dieron el golpe ante River Plate) y con 8 unidades aparecen en la parte baja de la clasificación. Pedro Caixinha apostará por una alineación alternativa, ya que resguardará a sus principales figuras para el duelo ante Flamengo de Brasil.

Probables Formaciones:

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Martín Garay, Marcelo Ortíz, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Guillermo Acosta; Ciro Rius, Ramiro Ruíz Rodríguez o Leonardo Heredia, Ramiro Carrera; Federico Andrada o Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Talleres: Alan Aguerre; Federico Torres, Ramiro González, Tomás Palacios, Ángelo Martino; Christian Oliva, Francisco Álvarez; Matías Esquivel, Santiago Toloza, Ignacio Lago; Michael Santos o Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 12

Televisación: Fox Sports Premium

RACING-BANFIELD:

El líder Racing recibe a Banfield

Racing y Banfield, dos equipos que tienen la cabeza dividida por la Copa Sudamericana, medirán fuerzas en el Cilindro de Avellaneda. La Academia mira a todos desde arriba y tiene un boleto asegurado en los cuartos de final de la Copa de la Liga, el Taladro, en cambio, aún mantiene una mínima esperanza. Desde las 16, por Fox Sports Premium. El árbitro será Germán Delfino.

Los de Fernando Gago, que perdieron su racha de 16 partidos sin derrotas en su visita a Perú ante Melgar, apelarán a la rotación para el trascendental duelo de este martes en Brasil ante Cuiabá. Algunos de los interrogantes que maneja el Pintita son el de Eugenio Mena o Gonzalo Piovi en el lateral izquierdo y los de Enzo Copetti o Javier Correa y Tomás Chancalay o Edwin Cardona en la ofensiva.

El Taladro, que arrastra cuatro derrotas en sus últimos cinco duelos, posee 17 unidades y aún se ilusiona con poder dar batalla y finalizar la fase regular dentro de los puestos que otorgan un lugar dentro de los mejores ocho de la competencia. Diego Dabove también apostará por un mix debido al corto plazo para el duelo ante Unión La Calera de Chile.

Probables formaciones:

Racing: Gastón Gómez; Iván Pillud, Nery Domínguez, Lucas Orban, Eugenio Mena o Gonzalo Piovi; Jonatan Gómez, Maico Quiroz, Carlos Alcaraz; Benjamín Garré, Enzo Copetti o Javier Correa, Tomás Chancalay o Edwin Cardona. DT: Fernando Gago.

Banfield: Facundo Cambeses; Luciano Abecasis, Gregorio Tanco, Luciano Lollo, Franco Quinteros; Matías Romero, Nicolás Domingo, Julián Palacios, Jesús Dátolo; Maxi Cuadra y Jeremías Perales. DT: Diego Dabove.

Estadio: Presidente Perón (Cilindro)

Árbitro: Germán Delfino

Hora: 16.00

Televisación: Fox Sports Premium

VÉLEZ-TIGRE:

Tigre quiere meterse en los cuartos de final en su visita a Vélez

En su vuelta a Primera División, Tigre es uno de los grandes animadores e intentará aprovecharse del mal momento de Vélez Sarsfield para acariciar su boleto a la Fase Final de la Copa de la Liga. Desde las 16, en el José Amalfitani. El árbitro será Néstor Pitan y televisará TNT Sports.

El Fortín, pese a la designación interina de Julio Vaccari tras la salida de Mauricio Pellegrino, no encuentra el rumbo ni en el torneo local (anteúltimo, con 11 unidades) ni en la Copa Libertadores (colista del Grupo C, con solo 1 punto). El entrenador apostará por un mix para cortar la racha de siete juegos sin victorias.

El Matador, aunque cedió algo de terreno tras dos encuentros sin triunfos, con 20 unidades aparece en la tercera colocación y aspira con finalizar en la Fase Final. Diego Martínez pondrá en el campo de juego a los mismos once que vienen de igualar sin goles ante Arsenal en Victoria.

Probables Formaciones:

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Miguel Brizuela, Emanuel Insúa; Mateo Seoane, Franco Díaz, Santiago Castro, Luca Orellano o José Florentín; Julián Fernández y Sebastián Sosa. DT: Julio Vaccari.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Nicolás Demartini, Sebastián Prieto; Ignacio Fernández, Sebastián Prediger, Iljel Protti, Cristian Zabala; Alexis Castro y Pablo Magnín. DT: Diego Martínez.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Néstor Pitana

Hora: 16

Televisación: TNT Sports

ARSENAL-COLÓN:

Un alternativo Colón se juega su última carta ante Arsenal

Un duelo de opuestos se vivirá en el Julio Humberto Grondona. Desde las 19, Arsenal, que navega por el último lugar de la Zona 2 de la Copa de la Liga, recibirá a un alternativo Colón que se jugará su última carta para acercarse a los puestos de Fase Final. El árbitro será Fernando Echenique y televisará Fox Sports Premium.

Arsenal atraviesa una profunda crisis, debido a que no gana hace 10 partidos y quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Chaco For Ever (su última alegría fue el 19 de febrero, como local ante Huracán). Pese a este presente, Leonardo Carol Madelón pondrá en cancha a los mismos once que vienen de igualar como visitante ante Tigre.

El Sabalero, pese a que con 16 unidades se ubica a solo cuatro de Aldosivi (ayer cayó contra Estudiantes) y Tigre, últimos clasificados, apostará por una alineación alternativa ya que la prioridad es el el duelo de este miércoles en el Brigadier Estanislao López ante Cerro Porteño por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores.

Probables formaciones:

Arsenal: Alejandro Medina; Christian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez, Damián Pérez; Mauro Pittón, Leonel Picco, Dardo Miloc, Joaquín Ibáñez; Sebastián Lomónaco y Cristian Colmán. DT: Leonardo Carol Madelón.

Colón: Matías Ibañez o Leonardo Burián; Luis Schlichting, Gian Nardelli, Joaquín Novillo, Nahuel Gallardo; Santiago Pierotti, Tomás Moschión, Lautaro Laborie o Stefano Moreyra, Brian Farioli; Ramón Ábila y Nicolás Leguizamón. DT: Julio César Falcioni.

Estadio: Julio Humberto Grondona

Árbitro: Fernando Echenique

Hora: 19:00

Televisación: Fox Sports Premium

LANÚS-INDEPENDIENTE:

Con sus mentes en la Copa Sudamericana, Lanús recibirá a Independiente

Ya sin posibilidades matemáticas de avanzar de ronda y con la cabeza puesta en sus compromisos por la Copa Sudamericana, Lanús e Independiente cerrarán la actividad del día en el Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Desde las 21.30, por TNT Sports.

El Granate, muestra dos caras a lo largo de este semestre. En el ámbito local solamente pudo ganar dos partidos en 12 presentaciones y con 11 puntos aparece en el último lugar de la Zona 2. En el plano internacional, en cambio, lidera su zona en la Copa Sudamericana y sueña con avanzar a los octavos de final. Ante este escenario, Jorge Almirón resguardará a la mayoría de sus titulares pensando en el duelo clave ante Barcelona de Guayaquil. El DT podría darle minutos a Diego Valeri e Ignacio Malcorra.

Independiente, por su parte, atraviesa un presente bastante similar, ya que con 13 puntos también navega por la parte baja de la tabla de posiciones y mantiene intactas sus posibilidades de seguir con vida en el plano internacional. Eduardo Domínguez también colocará un mix, donde sobresalen las presencias de Sebastián Sosa, Alex Vigo, Leandro Fernández y los dos refuerzos provenientes desde Ucrania: Gerónimo Poblete y Juanito Cazares.

Probables formaciones:

Lanús: Lautaro Morales; Brian Aguilar, Yonathan Cabral, Matías Pérez, Nicolás Pasquini; Facundo Pérez, Samuel Careaga, Diego Valeri; Mateo Sanabria, Lucas Varaldo e Ignacio Malcorra. DT: Jorge Almirón

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Joaquín Laso, Ayrton Costa, Thomas Ortega; Lucas González; Gerónimo Poblete, Gastón Togni; Leandro Fernández, Julián Romero y Juanito Cazares. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza)

Árbitro: Patricio Loustau

Hora: 21.30

Televisación: TNT Sports

