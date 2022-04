Boca buscará una victoria ante Barracas Central con la idea de cerrar su pase a la Fase Final: hora, TV y formaciones

Boca recibe a Barracas Central en un duelo clave por la Zona 2

El margen de error en la Copa de la Liga pasó a ser mínimo y durante la jornada se vivirán varios partidos que definirán el futuro de las distintas instituciones de cara a la recta final del semestre. Uno de los choques más trascendentales tendrá lugar en La Bombonera, donde Boca Juniors intentará sellar su boleto a los cuartos de final recibiendo a Barracas Central, quien aún mantiene posibilidades de dar el golpe. Desde las 19, por TNT Sports. El árbitro será Fernando Espinoza.

El Xeneize, si bien se encuentra bien posicionado dentro de la Zona B, llega golpeado a este compromiso luego de perder ante Corinthians en Brasil y quedar en el último lugar de su zona en la Copa Libertadores, por lo que se jugará su futuro en el plano internacional el miércoles en su visita a Bolivia para enfrentar a Always Ready. No obstante, Sebastián Battaglia pondrá lo mejor que tiene para avanzar de ronda en el certamen nacional.

Los de La Ribera marchan en la segunda colocación de la Zona 2 con 21 unidades, a siete del líder y ya clasificado Estudiantes de La Plata (ayer venció por 2 a 1 a Aldosivi). Un escalón por detrás se ubican Tigre y el Tiburón, con 20. En la disputa por un lugar aún siguen en carrera Colón y Barracas Central, con 16. Si Boca Juniors se impone esta tarde-noche, será uno de los 8 mejores de la competencia. Vale destacar que el elenco azul y oro aún no pudo ganar en su casa en lo que va de la competencia.

Con Javier García en el arco ya que Agustín Rossi aún no se encuentra recuperado, el director técnico contará con la vuelta de Carlos Izquierdoz para liderar la defensa luego de dejar atrás una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Hará dupla central con el peruano Carlos Zambrano. A sus costados estarán Luis Advíncula y Frank Fabra.

En la zona media se producirá otra importante modificación, debido a que el entrenador dejará de probar a Pol Fernández como volante central. El ex Rosario Central y Racing se correrá a un costado del campo y en esa posición ingresará el juvenil Alan Varela. También se destaca la presencia de Oscar Romero unos metros más adelante, oficiando de enganche.

Arriba, en cambio, pondrá a su dupla preferida, con el colombiano Sebastián Villa y el goleador Darío Benedetto como principal referencia en la ofensiva.

Aunque tiene que atravesar un complejo camino, el Guapo, que se armó para no tener complicaciones con el descenso, mantiene las esperanzas de pasar de fase e intentará dar un golpe histórico en La Bombonera. En la cabeza de Alfredo Berti ronda la idea de poner en cancha a los mismos once que vienen de enfrentar a Vélez. No obstante, tampoco hay que descartar que Facundo Castro ingrese por Junior Arias o que Fernando Valenzuela ocupe el lugar de Neri Bandiera.

Probables formaciones:

Boca: Javier García; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Oscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.

Barracas Central: Rodrigo Saracho; Maximiliano Rodríguez, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz, Brian Calderara; Facundo Mater, Dylan Glaby; Pablo Mouche, Iván Tapia, Neri Bandiera; y Junior Arias. DT: Alfredo Jesús Berti.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Fernando Espinoza

Hora: 19

Televisación: TNT Sports

Tabla de posiciones: