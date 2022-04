El fuerte descargo de Ricardo Centurión frente a los rumores sobre su futuro en San Lorenzo

Ricky jugó 11 partidos en San Lorenzo y marcó dos goles (@SanLorenzo)

Esta semana se tejieron versiones sobre un posible conflicto entre Ricardo Centurión y la dirigencia de San Lorenzo sobre una posible deuda, pero fue el propio volante de creación que se encargó de desmentir ese trascendido, que creció ante su ausencia en uno de los entrenamientos. El jugador no estuvo convocado para el último partido ante Unión de Santa Fe en el que el Ciclón venció 2-1 cortó la racha negativa en un momento delicado en lo institucional y deportivo.

El ex jugador de Racing, Boca Juniors y Vélez se ausentó de la práctica del último domingo luego del empate 2-2 ante Platense, en un clima muy hostil con la mayoría de los hinchas. El equipo no tiene chances de avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga, donde es décimo en la Zona 1 y tampoco tiene competición internacional. Además, viene de ser eliminado en la Copa Argentina tras perder por penales (1-1 en los 90 minutos) ante Racing de Córdoba, que juega en el Torneo Federal A.

Pero para evitar suspicacias, fue el cuerpo médico del club de Boedo que emitió un comunicado en su cuenta oficial y dejó en claro que el futbolista de 29 años había sufrido una molestia muscular en la zona lumbar que justificó su ausencia tras el encuentro ante el Calamar, en el que fue titular.

Centurión celebra con sus compañeros uno de los tantos ante Platense (@SanLorenzo)

El lunes Centu estuvo en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores, pero hizo kinesiología y no se entrenó a la par de sus compañeros. Luego Fernando Berón (coordinador de Inferiores), quien de forma interina se hizo cargo de la dirección técnica del primer equipo ante la renuncia de Pedro Troglio, no lo incluyó para el encuentro ante Unión en Santa Fe, en el que tampoco estuvo Néstor Ortigoza, también lesionado.

Luego del triunfo ante el Tatengue los ánimos se tranquilizaron, pero hubo otros rumores sobre Centurión que apuntaron a que Berón tampoco lo tendría en cuenta por algunas actitudes del jugador y sobre un posible descontento de los dirigentes quienes habrían tomado la decisión de no renovarle su vínculo. Cabe recordar que está a préstamo hasta diciembre y que su pase pertenece a Vélez.

Este jueves una versión indicó que en realidad Centurión estaba en pie de guerra contra el club por una supuesta deuda y por eso se había ausentado el domingo. El clima se enrareció y fue el propio Ricky el que decidió cortar por lo sano y esta noche desde su cuenta de Instagram publicó una historia en la que hizo su descargo con los colores azulgranas:

El descargo de Ricardo Centurión en una historia de su cuenta de Instagram

“Ya que me han llegado varios mensajes preguntándome por la información que está circulando en redes sociales quería aclarar lo siguiente:

-Es información falsa.

-No le he reclamado al club ninguna deuda.”.

Centurión lleva once partidos en el equipo azulgrana (10 de la Copa de la Liga y 1 de Copa Argentina) y convirtió dos goles y por ahora no brindó asistencias. Llegó en enero este año y generó mucha expectativa en San Lorenzo por sus condiciones y en sus primeros encuentros mostró su habilidad, pero aún no llegó a consolidarse, aunque tiene el atenuante que integra un equipo que no consiguió un rendimiento colectivo acorde.

