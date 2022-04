Con Estudiantes-Tigre como el duelo más atractivo, se pone en marcha la fecha 11 de la Copa de la Liga

Se pone en marcha la fecha 11 de la Copa de la Liga

La fecha 11 de la Copa de la Liga se pondrá en marcha con seis encuentros en la jornada de este martes: Arsenal-Barracas Central (14), Unión-San Lorenzo (16.30), Huracán-Colón (19), Estudiantes-Tigre (19), Platense-Gimnasia (21.30) e Independiente-Aldosivi (21.30).

Arsenal-Barracas Central

En el Viaducto se verán las caras dos equipos que atraviesan un difícil presente en la Zona 2. En el caso de los locales, viene de igualar siete partidos de manera consecutiva: los últimos dos fueron 3-3 ante Godoy Cruz, como locales, y frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. El equipo de Leonardo Madelón suma 10 puntos y está lejos de los puestos de clasificación.

Si hablamos del conjunto de Alfredo Berti, cayó de manera rotunda el último fin de semana ante Estudiantes en cancha de Huracán: fue 6-1 para los líderes del grupo. La particularidad de los recién ascendidos a Primera es que no registran empates: ganaron cuatro y cayeron en seis partidos.

Posibles formaciones

Arsenal: Axel Werner; Cristian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez y Damián Pérez; William Brochero, Mauro Pittón, Dardo Miloc y Alejo Antilef o Joaquín Ibáñez; Cristian Colman y Sebastián Lomónaco. DT: Leonardo Madelón.

Barracas Central: Maximiliano Gagliardo; Tomás Lecanda, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Juan Díaz; Dylan Glaby y Carlos Arce; Pablo Mouche, Iván Tapia, Neri Bandiera; y Junior Arias. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Germán Delfino

Hora: 14

Estadio: Julio Humberto Grondona

TV: Fox Sports Premium





Unión-San Lorenzo

El Tatengue enfrentará un duelo clave para soñar con la clasificación a la siguiente fase del torneo. Con 17 puntos, los de Gustavo Munúa están a un punto de Defensa y Justicia, quien ocupa el último lugar por el pase a los cuartos de final, y viene de caer ante el líder Racing en un encuentro cerrado. De cara al duelo de esta tarde en Santa Fe, el DT de los locales tiene varias dudas para la formación inicial ya que la próxima semana tendrá una nueva jornada por la Copa Sudamericana.

Todo lo contrario ocurre con el Ciclón, que atraviesa uno de sus peores momentos de los últimos tiempos. Después del alejamiento de Pedro Troglio tras la eliminación en la Copa Argentina, el que tomó el mando del primer equipo fue Fernando Berón, coordinador del fútbol juvenil. El pasado domingo, luego de ir en ventaja de 2-0, Platense le igualó el juego y el público estalló contra los jugadores y la dirigencia.

Posibles formaciones

Unión: Santiago Mele; Brian Blasi o Emanuel Brítez, Franco Calderón, Diego Polenta y Claudio Corvalán o Lucas Esquivel; Imanol Machuca, Juan Nardoni o Enzo Roldán, Juan Portillo y Gastón González o Kevin Zenón; Matías Gallegos y Mauro Luna Diale. DT: Gustavo Munúa.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Jalil Elías, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Hernández y Nicolás Fernández Mercau; Agustín Giay, Siro Rosané y Agustín Martegani; Ezequiel Cerutti y Adam Bareiro. DT: Fernando Berón.

Árbitro: Andrés Merlos

Hora: 16.30

Estadio: 15 de Abril

TV: TNT Sports





Huracán-Colón

En Parque Patricios, el Globo intentará ganar para acercarse a los primeros puestos. Suma 11 unidades y está lejos de la zona de clasificación para la siguiente fase. Viene de caer ante Tigre (1-2). El equipo de Frank Kudelka tendrá una baja sensible en el once inicial: el arquero y capitán Marcos Díaz no será de la partida ya que llegó a las cinco amarillas y fue suspendido. En su lugar ingresará Sebastián Meza, quien era titular hasta la llegada del experimentado portero.

En el caso de los visitantes, si triunfan alcanzarán a Boca en la cuarta posición de la zona (17 puntos) a la espera del duelo que tendrán los Xeneizes ante Godoy Cruz. Los dirigidos por Julio César Falcioni acumulan seis partidos sin victorias, con dos derrotas y cuatro empates. De cara al duelo de esta tarde-noche, el DT dispondría de los mejores futbolistas para la formación inicial.

Posibles formaciones

Huracán: Sebastián Meza; Guillermo Soto, Jonathan Galván, Lucas Merolla y César Ibáñez; Franco Cristaldo, Federico Fattori y Jonás Acevedo; Juan Gauto o Jhonathan Candia, Matías Cóccaro y Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado y Andrew Teuten; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Christian Bernardi; Lucas Beltrán y Luis Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Árbitro: Nicolás Lamolina

Hora: 19

Estadio: Tomás A. Ducó

TV: TNT Sports





Estudiantes-Tigre

Será el duelo más atractivo de la jornada. El Pincha viene con un andar arrollador en la Copa de la Liga: en los últimos tres partidos anotó 15 goles entre el triunfo 4-1 ante Vélez, 5-0 ante Central Córdoba y el último 6-1 ante Barracas Central. Marcha como líder de la Zona 2 con 21 puntos y, en caso de ganar y sí Colón cae ante Huracán, se aseguraría el pase a los cuartos de final del torneo.

Por su parte, el Matador es escolta en el grupo y uno de los equipos que mostró mejor forma en lo que va del certamen. El conjunto de Diego Martínez viene de superar al Globo en victoria y ahora intentará bajar al puntero como visitante. Suma 19 unidades y no pierde hace cuatro partidos, cuando cayó ante Aldosivi en lo que fue su única derrota en lo que va del campeonato.

Posibles formaciones

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Bruno Valdez; Manuel Castro, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez y Matías Pellegrini; Leandro Díaz y Mauro Boselli. DT: Ricardo Zielinski.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Nicolás Demartini y Sebastián Prieto; Lucas Menossi y Sebastián Prediger; Ijiel Protti, Cristian Zabala y Facundo Colidio; Pablo Magnín. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 19

Estadio: Uno

TV: Fox Sports Premium





Platense-Gimnasia

El Calamar buscará volver a la victoria luego de seis derrotas al hilo y el empate que cortó esa mala racha el pasado domingo ante San Lorenzo. El autor del empate 2-2, Brian Mansilla, se ganó un lugar entre los titulares y será de la partida en el conjunto de De Felippe.

En el caso del Lobo, los conducidos por Pipo Gorosito vienen de una dura derrota en el Bosque ante Sarmiento (1-3). Es por eso que el entrenador hará varios cambios: saldrán Tomás Muro y Franco Soldano, y en su lugar ingresarán Johan Carbonero y Eric Ramírez.

Posibles formaciones

Platense: Jorge De Olivera; Nicolás Morgantini, Kevin Andrade, Gastón Suso y Juan Infante; Ignacio Schor, Hernán Lamberti, Mauro Bogado y Brian Mansilla; Nicolás Delgadillo y Gonzalo Bergessio. DT: Omar de Felippe.

Gimnasia: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Matías Melluso; Johan Carbonero, Brahian Alemán, Agustín Cardozo y Ramón Sosa; Benjamín Domínguez, Cristian Tarragona. DT: Néstor Gorosito.

Árbitro: Ariel Penel

Hora: 21.30

Estadio: Ciudad de Vicente López

TV: TV Pública y ESPN





Independiente-Aldosivi

El Rojo de Avellaneda recibirá a una de las sorpresas de la Copa de la Liga. Para el caso, Eduardo Domínguez volverá a apostar por el delantero Leandro Benegas. Andrés Roa no será de la partida por una lesión. El equipo acumula sólo dos victorias y suma 12 puntos.

Por su parte, el Tiburón es otro de los conjuntos que atraviesa un gran momento: lleva cinco victorias al hilo (19 puntos) y, por ahora, está entre los clasificados a la próxima ronda. Para el duelo de esta noche, Martín Palermo apostará por la base que viene jugando y sólo hará una modificación: Matías Pisano por el colombiano Edwin Mosquera.

Posibles formaciones

Independiente: Sebastián Sosa; Gonzalo Asís, Joaquín Laso, Juan Insaurralde y Gastón Togni; Carlos Benavídez, Lucas Romero y Alan Soñora; Tomás Pozzo, Leandro Benegas y Domingo Blanco. DT: Eduardo Domínguez.

Aldosivi: José Devecchi; Emanuel Iñíguez, Mario López, Nicolás Valentini y Federico Milo; Marcelo Meli y Matías Morello; Martín Cauteruccio, Matías Pisano y Braian Martínez; Andrés Ríos. DT: Martín Palermo.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Hora: 21.30

Estadio: Libertadores de América

TV: TNT Sports

Posiciones: