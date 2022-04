Tensión en Independiente: Hugo Moyano insultó a un hincha tras el empate con Aldosivi

Clima de tensión en Independiente: Hugo Moyano insultó a un hincha

La situación en Avellaneda está en su punto de ebullición desde hace meses. La postergación de las elecciones que debían celebrarse en diciembre y la falta de una fecha para celebrar los comicios terminaron de colmar la paciencia de los hinchas de Independiente. El clima con el oficialismo que encabeza Hugo Moyano está lejos de ser el mejor y en las últimas horas se produjo una nueva muestra de la crispación existente.

El empate 1-1 entre el Rojo y Aldosivi por la 11ª fecha de la Copa de la Liga fue simplemente la excusa de los simpatizantes para expresarse en contra de la comisión directiva que lleva ya ocho años de gestión. Apenas el árbitro pitó el final, la gente explotó con cánticos en contra del presidente.

Pero los reproches no quedaron ahí y un grupo de fanáticos decidió esperar a la salida de Moyano en el estacionamiento. “Yo lo amo a Independiente”, reclamaba un hincha con su pequeño hijo en los hombros mientras esperaba por la salida del máximo directivo en una imagen que pudo verse a través de un video que se viralizó por redes sociales.

Cuando Moyano apareció con sus laderos acompañándolo hasta el auto, un simpatizante desde el otro lado del alambrado explotó: “Es un desastre”. Lejos de esquivar el conflicto, el líder sindical contraatacó: “¿Y qué mierda querés que haga yo? ¡La concha de tu madre!”.

“¿Qué están haciendo en el club? ¿Qué están haciendo? ¿Encima desafían a la gente? ¿No entienden nada hermano? ¿No sabés lo que pasa en el club? ¿No te cuenta el señor lo que pasa en el club?”, continuó el reproche el fanático mientras Moyano le contestaba desde adentro del vehículo.

El dirigente de 78 años asumió como máxima autoridad del club en julio del 2014 con el 69% de los votos tras la renuncia de Javier Cantero en medio de un clima de inestabilidad económica, futbolística pero también política. A fines de 2017, impulsado por el título en la Copa Sudamericana de la mano de Ariel Holan, el actual mandatario revalidó su mandato hasta fines del 2021 con el 89% de los votos.

El partido ante Aldosivi, que culminó pasada las 23 horas del martes, marcó un nuevo punto de hastío de los simpatizantes que a pesar del horario decidieron mostrar su descontento una vez más desde las tribunas y también algunos esperaron al directivo para expresarle cara a cara su enojo.

El contexto en Avellaneda es de preocupación absoluta para los hinchas. Las elecciones que debían llevarse adelante en diciembre del 2021 fueron postergadas sin fecha por una decisión de la Justicia tras una presentación que encabezó la lista opositora Unidad Independiente que tiene como referentes al periodista Fabián Doman y al Intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Pasaron cuatro meses y cinco días ya desde aquella decisión judicial de suspender los comicios, pero todavía no hay un panorama claro de lo que sucederá con la renovación directiva de uno de los clubes más importantes del país. “Hay un juez de Avellaneda-Lomas que tiene que tomar la decisión y no la toma. El club está en un limbo. Aunque sea en contra de Unidad Independiente, hoy no tomar una decisión es peor que tomarla en contra nuestra. Dejas a los Moyano haciendo lo que quieren. Nuestra cautelar fue a principios de diciembre. Lo recusé a este juez porque vi que no le interesaba el caso. Si no le interesa el caso, que se excuse, que lo pase a otro juez o dé un fallo de una vez por todas. El socio de Independiente no puede seguir esperando”, había asegurado Doman hace ya un mes cuando salió a denunciar a Hugo Moyano y la dirigencia por el supuesto faltante de dos millones de dólares en la entidad.

La palabra del vicepresidente de Independiente Maldonado y el cruce de Moyano con los hinchas

“Era la barra”, contestó el vicepresidente Yoyo Maldonado ante los medios cuando le preguntaron por los cánticos en las tribunas al terminar el partido. “Preguntale a Ritondo que fue el que puso el amparo”, se limitó a plantear el propio Maldonado ante la consulta sobre la nueva fecha de los comicios.

Como si todo este contexto de inestabilidad política no fuese suficiente, la entidad recibió la notificación en las últimas horas que le embargarán los derechos de TV que recibe vía AFA durante los próximos meses ante una deuda que reclamó el ex futbolista del club, Gonzalo Verón. “Está en la Corte. Es un disparate lo que han hecho, definirá la Justicia”, afirmó Moyano sobre esta determinación en la previa del juego ante Aldosivi.

Hubo más de 100 detenidos antes del partido con Tigre a raíz de la interna en la barra del Rojo (Foto: Télam)

A todo esto hay que sumarle la preocupación existente en torno al liderazgo de la barra del Rojo, que actualmente está en manos de Juani de Gerli. Tanto Bebote Álvarez como Loquillo Rodríguez amenazaron con retomar el mando de la tribuna y eso disparó una alerta roja de las autoridades que en el partido ante Tigre terminó con más de 100 detenidos.

Al mismo tiempo, uno de los periodistas partidarios más reconocidos del mundo rojo contó que recibió una carta documento por parte de un directivo “a nombre personal” por las “cosas que hablamos y decimos de Independiente”, según relató el propio Martín Roldán en su programa Rojos de Pasión. “Recibí la primera carta documento desde que cubro a Independiente en 19 años. Considero esto como una situación que al menos busca intimidarme”, afirmó días atrás sobre el tema.

