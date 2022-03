La oposición acusa a Hugo Moyano por el faltante de dos millones de dólares en Independiente

Fabián Doman, líder de la oposición, le envió una carta documento a Hugo Moyano reclamando explicaciones sobre la deuda (Foto: @Independiente)

El tablero político de Independiente tiene una luz de alerta encendida desde hace más de tres meses a raíz de la suspensión de las elecciones presidenciales. El impedimento que planteó la Comisión Electoral del club de Avellaneda contra la lista opositora que encabezaba Fabián Doman decantó en un recurso judicial que todavía permanece sin sentencia definitiva. Mientras el complejo panorama sigue sin desenmarañarse, el frente opositor envió una carta documento dirigida a Hugo Moyano, el presidente actual del Rojo, exigiendo que se esclarezca lo que denominaron la “Causa OCA” por una deuda millonaria.

“La “Causa OCA” es el paradigma de la inacción y la falta de conducción del GOBIERNO TRANSITORIO que conduce los destinos del club. Hoy Independiente necesita recursos económicos para afrontar las deudas contraídas por esta conducción y hoy, OCA es una causa perdida por impericia y desidia del moyanismo en la que Independiente debería haber recibido más de U$S 2.300.000″, apuntaron desde Unidad Independiente a través de un comunicado que compartieron junto con la carta documento que le envió Doman a Moyano.

Doman, principal cara de la “Unidad Independiente”, realizó la presentación donde instó que las autoridades brinden información sobre las “gestiones judiciales y extrajudiciales realizadas por esa comisión directiva tendientes al cobro de la deuda” que OCA mantiene con el club a raíz del convenio para patrocinar la camiseta a cambio de una suma superior a los 2 millones de dólares.

“El club, bajo la conducción de Hugo Moyano, Yoyo Maldonado y Pablo Moyano, no llevó adelante las medidas para cobrar ese crédito por un monto que supera los 2 millones de dólares. Cuando ellos no quieren elecciones no es porque están enamorados de Independiente o quieren salvar al club, es porque tienen miedo que lleguemos nosotros que somos los únicos que planteamos esto, que queremos que se investigue”, graficó Doman ante Infobae.

En el comunicado que realizó la agrupación política que lidera el conductor televisivo, advirtieron: “El monto de la deuda hoy asciende a u$s 2.300.000. El club había cedido los derechos de cobro de esta deuda al Fideicomiso de Administración “Aristides”, el cual fue creado para que los ingresos de la institución no sean embargados. Esta deuda se tendría que haber reclamado en tiempo y forma, pero Ia inacción de la actual gestión como del fideicomiso “Aristides” generaron un grave perjuicio económico a la institución. Al día de hoy, estamos hablando de una pérdida que sería cercana al monto de la venta de Figal –sin error de tipeo o a la mitad de la venta de Velasco”.

El detalle enfocado sobre “el error de tipeo” en la venta de Figal hace referencia a una gran polémica que envolvió a la directiva de Hugo Moyano semanas atrás cuando el defensor central dejó el Inter Miami para recalar en Boca y se conoció que la institución de Avellaneda ya no contaba con ninguna parte del pase como se había dicho cuando fue vendido.

El comunicado de Unidad Independiente

En relación al caso vinculado a Oca, Doman señaló: “El agravante es que en ese momento siempre corría el rumor de que no daba claro quién era el dueño de OCA. Hubo infinita cantidad de información publicada en los medios de supuestas relaciones entre los titulares o propietarios con Hugo Moyano. Casualmente el club nunca hizo lo que debía hacer verdaderamente para cobrar ese crédito y es mucha plata. Esto se planteó en Asamblea, dijeron ‘ya se va a resolver’. Si fuésemos gobierno, OCA sería el primer caso que nos hubiésemos puesto a investigar”.

El candidato de Unidad Independiente afirmó que este tal vez “sea un caso emblemático” para entender el “desastre económico” que atraviesa la entidad: “Lo venimos investigando mucho con nuestro grupo de abogados”.

En el comunicado de su espacio, también hicieron hincapié en que la publicidad se lució en el Maracaná en el duelo final de la Sudamericana que ganó: “Y también estamos hablando de que el club regaló a una empresa vinculada al presidente del club el pecho de su camiseta en el momento de mayor exposición a nivel internacional en los últimos años. Fue la camiseta de la vuelta en el “Maracaná”. Por este accionar cuanto menos irregular, se ha hecho reserva de formular las correspondientes acciones civiles contra el Presidente del Club y del fiduciario del fideicomiso para procurar el cobro del dinero que no se he percibido”.

La publicidad se lució, entre otros partidos, en la final de la Copa Sudamericana (Foto: Reuters)

Mientras la tensión política se acumula y la suspensión de las elecciones ya rompió el límite de los tres meses, algunos hinchas mostraron su descontento con lo sucedido contra Moyano tras el clásico que el equipo perdió contra Racing días atrás. Aunque la pregunta sigue sin responderse: ¿Cuándo habrá elecciones en Independiente?

“Esa pregunta me la hago yo. Hay un juez de Avellaneda-Lomas que tiene que tomar la decisión y no la toma. El club está en un limbo. Aunque sea en contra de Unidad Independiente, hoy no tomar una decisión es peor que tomarla en contra nuestra. Dejas a los Moyano haciendo lo que quieren. Nuestra cautelar fue a principios de diciembre, pasaron tres meses y medio. Lo recusé a este juez porque vi que no le interesaba el caso. Si no le interesa el caso, que se excuse, que lo pase a otro juez o dé un fallo de una vez por todas. El socio de Independiente no puede seguir esperando”, analizó Doman quien planteó que tiene expectativa que la resolución judicial salga “esta semana o la que viene a más tardar”.

La carta documento que envió Doman

