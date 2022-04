Javier Aguirre ganó su primera final: Mallorca obtuvo crucial triunfo ante el Atlético de Madrid

Javier Aguirre. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

Javier Aguirre logró su primera victoria como entrenador del Mallorca en La Liga. Lo hizo nada más que ante el vigente campeón del balompié español, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone por marcador de un gol por cero. Con ello, el técnico mexicano consiguió sacar los tres puntos de “las nueve finales” que le fueron encomendadas para salvar al equipo del descenso.

El Vasco se incorporó al cuadro bermellón con la misión de mantener la categoría, una tarea que no desconoce en el fútbol ibérico ya que no es el primer club que toma en las mismas condiciones. Como lo ha logrado, también ha fallado. Su última aventura en el país fue con el Leganés y no pudo evitar terminar en la segunda división.

Respecto a su nuevo equipo, Aguirre hizo que en apenas dos encuentros el Mallorca saliera de los últimos tres puestos de la clasificación. Con el triunfo llegó a 29 unidades y en combinación con la derrota del Cádiz ante el Real Betis, pudo escalar a la decimoséptima posición (los andaluces cayeron a la decimoctava al quedarse en 28 puntos).

Triunfo del Mallorca sobre el Atlético de Madrid en La Liga. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

Luego de ser presentado como el nuevo entrenador, el Vasco aseguró que no necesitó tiempo de más para aceptar la propuesta y sostuvo que cada encuentro restante será jugado como una disputa por el campeonato. “No tardé ni cinco minutos en aceptar la propuesta y aunque estar en descenso condiciona, eso te hace sacar un extra. Tenemos una Liga de nueve partidos y hay capacidad para sobreponerse”, dijo a su llegada.

En su debut poco pudo hacer contra un Getafe que va en ascenso luego de un pésimo inicio de temporada. Ante los azulones, recibió su primera derrota al perder por marcador de un gol por cero en la cancha del Coliseum Alfonso Pérez. El gol de aquel partido lo hizo Borja Mayoral a poco menos de diez minutos de cumplirse el tiempo reglamentario.

Esta vez, ante unos colchoneros que pelean por mantenerse entre los primeros lugares de La Liga se rompió todo pronóstico. En lo que fue su presentación en el estadio ante su afición, los dirigidos por el mexicano dieron la campanada al ganar uno por cero. Mediante el cobro de una pena máxima, el delantero Vedat Muriqi hizo el gol del triunfo. Con más de 20 minutos en el reloj, Mallorca aguantó el embate de los madrileños y se hizo del triunfo.

“Ganar a este equipo da un doble valor a la victoria. Partido con pocas ocasiones, pero tuvimos la fortuna de que esta vez el penalti sí estuvo a nuestro favor. Los jugadores saben que el camino es este. La dinámica estaba mermando la moral y con esta victoria los chavales se han quitado un peso de encima”, dijo el Vasco en conferencia de prensa posterior al compromiso.

Triunfo del Mallorca sobre el Atlético de Madrid en La Liga. Foto: Twitter @LaLiga

Las finales del Mallorca de Javier Aguirre:

1.- Elche vs Mallorca, 16 de abril a las 07:00 horas.

2.- Mallorca vs Alavés, 19 de abril a las 12:00 horas.

3.- Barcelona vs Mallorca, el 1° de mayo, horario por definir.

4.- Mallorca vs Granada: 8 de mayo, horario por definir.

5.- Sevilla vs Mallorca: 11 de mayo, horario por definir.

6.- Mallorca vs Rayo Vallecano: 15 de mayo, horario por definir.

7.- Osasuna vs Mallorca: 22 de mayo, horario por definir.

El Real Mallorca representará el sexto conjunto que dirija en España. Antes ya lo hizo en el Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol de Barcelona y Leganés. A excepción de los colchoneros, se ha tratado de situaciones en las que el equipo se lucha por salir de los últimos lugares de la clasificación. El más reciente ejemplo fue el Leganés a quien no pudo salvar de descender en 2020.

