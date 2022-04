Regreso de clubes mexicanos a la Copa Libertadores está en manos de Concacaf y Conmebol

Pumas enfrentando al Tachira de Venezuela en 2017 (Foto: Reuters)

El Presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, aseguró este viernes que el posible regreso de los clubes mexicano a la Copa Libertadores está en manos de las confederaciones, ya que son quienes rigen los calendarios futbolísticos, motivo por el que deja manos de la Conmebol y Concacaf esa determinación

“Que es una conversación entre confederaciones, no es una conversación entre ligas, las confederaciones son las que rigen el calendario de las zonas, entonces yo le dejaría esa decisión a la Conmebol y a la Concacaf”, aseguró el presidente de la Liga en conferencia.

El tema del posible regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores, inició el pasado 5 de abril, cuando el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, invitó a Jesús Martínez para que los equipos mexicanos León y Pachuca participen en los torneos de dicha confederación y en el que los Tuzos hicieron historia hace 15 años.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX (Foto: EFE)

A través de un video fue como Domínguez se dirigió al presidente de Grupo Pachuca, quien decidió dejar su puesto como presidente de los Tuzos y tomar el control de todo el grupo y que cuenta con equipos en México y también en Sudamérica.

“Te vuelvo a reiterar mi participación para que vuelvas y que, por lo menos vos te animes, y juegues la Copa Libertadores. Así como lo hiciste en la Sudamericana puedas poner una de tus placas en la Copa Libertadores”, dijo el directivo sudamericano.

De igual manera en entrevista para ESPN, Armando Martínez, presidente del Grupo Pachuca reconoció que aunque luce complejo el posible regreso de los clubes mexicanos a la Copa Libertadores, actualmente mantienen el interés por regresar a competir al torneo sudamericano.

Los Tuzos de Pachuca son el único club que han ganado un torneo de Conmebol (Foto: EFE)

Además, para que la Selección Mexicana de Fútbol pueda trascender en la Copa del Mundo de 2026, que organizará junto a Estados Unidos y Canadá, es necesario que regrese a jugar la Copa América, así como los clubes de la Liga MX en la Copa Libertadores. Así lo declaró Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), durante una conferencia de prensa en junio de 2020.

Y es que para muchos ex jugadores y analistas, el no jugar en torneos importantes de la Conmebol representa un retroceso para el fútbol mexicano, pues la exigencia de competir en torneos de la región no es la misma que en Sudamérica.

Cabe recordar que los clubes mexicanos dejaron de competir en la Copa Libertadores desde 2017, mientras que la Selección Mexicana participó por última vez en la Copa América de 2016.

Imagen de la épica final entre Cruz Azul y Boca Juniors en La Bombonera (Foto: Twitter/CruzAzulCD)

Durante las 18 ediciones que el fútbol mexicano participó en la Copa Libertadores consiguió tres subcampeonatos: Cruz Azul (2001), Guadalajara (2010), y Tigres (2015); asimismo, en la Copa Sudamericana, Pachuca ganó el campeonato en 2006 y Pumas llegó a la final en 2005.

En cuanto a las nueve participaciones en la Copa América, el “Tricolor” llegó a dos finales: en 1993, en su debut en Conmebol, perdiendo el título 2 a 1 contra Argentina; y en 2001, cayendo 1 a 0 ante el anfitrión Colombia.





