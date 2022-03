Patrón Bermúdez habló de las chances de que Di María juegue en Boca y sacó chapa ante River: “Desde hace dos años los dejamos afuera siempre”

El ex defensor y actual miembro del Consejo de Fútbol de Boca valoró el presente del Xeneize

Jorge Bermúdez es uno de los laderos del Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme. Junto con Raúl Cascini y Marcelo Delgado, el Patrón está en la mesa chica y toma decisiones más que importantes en el mundo Boca. Sin embargo, el colombiano respeta los roles y sobre todo la historia que tuvo “el último diez” del fútbol argentino. Por eso, cuando lo consultaron sobre los rumores de una posible contratación de Ángel Di María el ex zaguero central pidió que lo consulten a él.

“Habrá que preguntarle al 10. Para mí seguirá siendo siempre mi 10, ese chico que a los 18 tuvo que ver a Maradona llorando en un vestuario y entrar él, en un Superclásico que perdíamos 1-0. Seguirá siendo ese hombre que ama el club, mi amigo y que cada día estoy más orgulloso. No me extrañaría. Porque Boca es lo más grande del mundo. Si Di María esta en Europa, va a querer sentir lo que se siente jugar en nuestro club”.

En diálogo con TyC Sports, el Patrón Bermúdez también sacó chapa sobre la paternidad de Boca ante River. “Nosotros llegamos y a los dos meses fuimos campeones corriendo de atrás con River; le ganamos en la Copa Argentina y los dejamos afuera siempre. Cuando volvimos a jugar (por la Liga Profesional 2021), perdimos y decían que el entrenador se tenía que ir, cuando era el único partido que habíamos jugado contra River en el Monumental”.

Puntualmente sobre el último encuentro ganado en Núñez, destacó: “Cuando terminaba el partido, la sensación de satisfacción fue muy grande. Pero fue el primer Superclásico después del que nos quedamos sin (Marcos) Rojo a los 20 minutos. Fue el único partido que pudimos jugar después de la pandemia”.

“Le hicimos un partido de igual a igual, le plantamos cara, ganamos y parece que es normal que les ganamos. Decían que hace 5 años no ganábamos en el Monumental, pero nosotros estamos hace dos. A mí no me hablen de la canción de Madrid, nosotros no estábamos. En el ambiente del mundo Boca hay mucha gente interesada en tirar piedras y que haya barullo. Está muy politizado”, continuó el dirigente xeneize.

Con gol de Sebastián Villa, Boca se quedó con el último Superclásico ante River disputado en el estadio Monumental (REUTERS/Agustin Marcarian)

Bermúdez también se refirió al entrenador Sebastián Battaglia y sobre los actos de indisciplina de algunos juveniles. “Estamos muy contentos con el trabajo de Battaglia, le deseamos que este muchos años en Boca y que gane la Libertadores. No podemos hablar de continuidad solo si gana la Libertadores, porque la gana uno solo. Todo depende del trabajo, de la continuidad, del avance los juveniles, de que se afiance el equipo”.

“¿Nosotros qué podemos hacer? Es decisión del entrenador si vuelve a jugar o no. Respetamos sus decisiones. La situación la tiene que manejar Battaglia”, explicó sobre el caso puntual de Agustín Almendra, quien se entrena apartado del grupo y con la Reserva. Sin embargo, agregó: “No creo que la relación sea irreversible. Como también creo en el arrepentimiento del jugador. Tiene talento para jugar en Boca toda la vida”.

Sobre la situación de Valentín Barco, quien este jueves sería titular en la reserva contra Arsenal, explicó: “La obligación de nosotros es garantizarle una carrera, una profesión al jugador. Es un tremendo jugador, pero está joven y hay que ayudarlo a entender que el fútbol es colectivo, que los compañeros también merecen el lugar que él tiene. Ahora está pasando que el chico Nahuel Genez, que fue su suplente todo el tiempo, está jugando bárbaro. ¿Qué mensaje sería el de nosotros si pedimos que juegue Barco?. Tendrá que esperar su momento…”.

Y cerró sobre la tarea del Consejo de Fútbol en estos casos: “Nosotros tenemos que educar, conversar, hablar con el entrenador y tomar las decisiones acerca de lo que hay que hacer con los chicos y no perderles el hilo para garantizar que, más allá de que sean grandes figuras de Boca, puedan vivir del fútbol.

