Una figura de Italia que ganó el Mundial de 2006 mostró su amor por Boca Juniors: la foto que se viralizó

Marco Materazzi muestra su tatuaje con el escudo de Boca Juniors y afirma que es hincha del Xeneize. Fue en un partido amistoso previo al sorteo del Mundial de Qatar 2022.

Marco Materazzi fue una de las figuras de Italia durante el Mundial que consagró a la Azzurra en 2006. También es recordado por haber sido uno de los protagonistas que en la escena que finalizó con la expulsión de Zinedine Zidane en aquella final disputada en Berlín. Durante su carrera ganó la Champions League con el Inter y una vez que se retiró, confesó su fanatismo por un equipo argentino: Boca Juniors. Este jueves reveló otra muestra del amor que tiene por el club de La Ribera con una foto que se hizo viral en la redes sociales y causó furor entre los hinchas del Xeneize.

En Doha, Qatar, se viven horas muy intensas con una agenda cargada para los emisarios de la FIFA y diversos invitados especiales. Primero se celebró el 72° Congreso de la entidad que rige el fútbol y luego hubo un momento distendido en el que ex figuras internacionales disputaron un amistoso frente a los dirigentes.

En esos eventos los protagonistas se muestran distendidos y abiertos para dar entrevistas. Y así lo hizo el ex central ante las cámaras. El periodista Pablo Giménez le sacó una foto al italiano, en un momento en el que estaba sentado y escribiendo un mensaje por celular. Un tatuaje cerca de su rodilla derecha fue una fiel manifestación del amor que tiene por el equipo azul y oro.

La foto que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors (@pablojimenez79)

Se trata de un sello con el escudo de Boca Juniors. Luego Gastón Recondo, cronista de la señal TyC Sports, se le acercó y le pidió si podía mostrar el tatuaje. “Hincha de Boca”, dijo el ex futbolista con satisfacción. Aquello sucedió luego de marcar el penal a favor del equipo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La foto y el video corrieron como reguero de pólvora y los hinchas de Boca Juniors se hicieron un festín al ver el sentimiento de un campeón mundial y figura del fútbol italiano por sus colores. Hace unos años el propio Materazzi reconoció que hubiese jugado gratis en el club.

Materazzi el día que visitó La Bombonera

En una entrevista con TNT Sports, el ex central de 48 años reconoció su intenciones de haber pisado el césped de La Bombonera como profesional. Durante el diálogo tomó como ejemplo a su ex compañero en la Azzurra, Daniele De Rossi: “Él fue a hacer una experiencia desde el corazón, era más fácil dejar de jugar pero fue a tener una emoción fuerte”.

En la misma nota confesó: “Cuando lo vi con la camiseta de Boca, en La Bombonera, un poco me arrepentí. Porque yo podría haber jugado en Boca, tranquilamente hubiese ido gratis. Era mi sueño y una experiencia que uno debe tener en su vida”. Aunque reflexionó y admitió que se “acordó tarde” y tampoco nadie lo llamó desde Argentina.

En la familia Materazzi, Marco no es el único “tifosi” del Xeneize. También lo es su hijo, con el que visitó hace unos años el Alberto J. Armando. “Mi hijo es hincha de Boca. Tuve la posibilidad de asistir a un Superclásico en La Bombonera, donde lamentablemente el resultado final no fue favorable; pero fue una de las mejores emociones de mi vida. Quizás lo que me falto fue jugar un partido de ese estilo”.

