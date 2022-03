“¿No crees en los chamanes?”: la extraña pregunta a Marcelo Gallardo sobre la camiseta que Boca utilizará en el Superclásico

El mundo del fútbol se detendrá este domingo para ver lo que suceda, desde las 19, en el Antonio Vespucio Liberti. En ese mítico escenario se verán las caras River Plate y Boca Juniors para llevar adelante una nueva edición del Superclásico.

En la antesala a este trascendental duelo, Marcelo Gallardo brindó una atípica conferencia de prensa, en la que sorprendió a todos los presentes confirmando el equipo para recibir al Xeneize (Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pírez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez). Además habló sobre los intentos de condicionar al árbitro y dio su opinión sobre la polémica que se generó en torno a la decisión de Los de La Ribera de utilizar la camiseta suplente.

“Cada uno cree en lo que cree, y está bien así. No estoy para juzgar a nadie. Va más allá de la chicana, no me interesa para nada”, comenzó su relato el Muñeco, al ser consultado sobre si confiaría en Chamanes en la antesala de un partido. Luego, ante la insistencia del periodista por si optaría por dejar a un lado la camiseta tradicional con la banda roja, el director técnico esbozó: “Hace algunos años, ya hace bastante, yo sugerí jugar siempre con la camiseta nuestra. Es una sugerencia que hice, es nuestra camiseta. Pero entiendo que también hay momento en que se debe cambiar porque los equipos están los mismos colores, o porque la empresa que viste saca nuevas a la venta. Yo hace mucho sugerí mucho jugar siempre que se pueda con la titular, pero una vez jugamos con una violeta también. No me importa con qué camiseta juegue Boca, a mí lo que me importa es que jugamos contra Boca”.





Otro tema muy discutido en la previa desde el lado azul y oro fue el arbitral. Napoleón, fiel a su estilo, fue muy claro al respecto: “Hablar del arbitraje anteriormente de un partido... hay que ser muy objetivo. Todos los equipos, en mayor o menor medida sufrimos fallos a favor o en contra. Es así siempre. Los entrenadores destacamos los fallos en contra, y en base a eso alzamos la voz. Cuando se equivocan a favor nuestro no decimos nada. No hay que hablar de los árbitros, y menos antes de los partidos. No hay que condicionar a los árbitros, así pueden hacer su mejor trabajo”.

“Va a ser el clásico número 23 de nuestra gestión. En todos ellos hubo matices diferentes. Nos ha tocado ganar, perder y empatar. Hubo partidos que fueron históricos, pero siempre se arranca una etapa nueva. Lo que pasó quedó atrás y uno se enfoca en lo que viene. No voy a caer en lo de siempre, que son partidos aparte o no importan cómo se llega. A mí si me importa. Venimos adoptando una idea desde hace mucho tiempo y no la cambiaremos. El rival tiene buenos jugadores, pero intentaremos hacerlo nuestro, como hacemos siempre”, explicó.

Gallardo, durante varios pasajes de la conferencia, dejó en claro que está conforme con el nivel mostrado por sus dirigidos en los últimos partidos. “Es muy difícil en el futbol argentino generar una supremacía con cualquier rival que te enfrentes. Dominar 90 minutos... Veníamos siendo dominantes durante periodos, y cuando no lo hicimos perdimos merecidamente, como ante Unión. Estamos en esa búsqueda. Nosotros nos ponemos una vara. Si llego acá y digo que ganamos cuatro, empatamos uno y perdimos uno, estamos perfectos. Pero a mí me importa el cómo, cómo se sienten los jugadores, cómo van evolucionando. Me parece que estamos bien”.

“Hicimos algo muy bueno el domingo pasado. pasamos a ganar y ahí sacamos una diferencia contundente, donde dominamos plenamente, donde en el fútbol argentino es difícil de ver. No tuvo ninguna chance el rival. Me gusta esa forma, que si pasamos a ganar no retrocedemos, no ceder la pelota, dominar al rival. Ahora tenemos que sostenerlo”, advirtió el DT luego de la gran actuación en la goleada contra Gimnasia La Plata en el Monumental.

Sobre el cambio de estilo que vivió Boca en la última semana, al apostar por Pol Fernández como volante central, Marcelo analizó: “Es una frase hecha, pero a mí si me importa, personalmente. En los partidos a veces el que no viene bien tiene bueno resultados, pero más allá de eso a mí si me importa como funcionamos. El partido, si me dejo llevar por el último, donde cambiaron algunas piezas, puede ser un partido que sea bien jugado, mas allá de la fricción, o lo físico o la tensión. Nosotros tampoco somos Estudiantes, tenemos otra forma de jugar. El partido puede ser un partido vibrante desde el juego y el que funcione mejor como equipo o los jugadores de categoría, que los dos equipos tienen, están inspirados... va a pasar por ahí”.

Otras frases de Marcelo Gallardo:

“Creo que sí, que influyen las emociones, aunque van cambiando. Pueden influir de manera positiva o negativa. No voy a lo que pasó, sino a lo que puede llegar a pasar. Un partido puede ser cambiante y uno tiene que estar preparado para cambiar. Lo psicológico ahí juega un papel muy importante”.

“El rival también juega, toma sus preocupaciones, o también puede llegar a tener cierto control del juego. Vos también tenes que saber jugar cuando no tenés el control. Por eso hablo de diferentes momentos y saber manejar emociones. Tenés que sufrir lo menos posible. En definitiva, tenemos una idea y asumimos el rol que intentamos llevar a cabo, que es el control de juego. Tenemos que saber entender las diferentes situaciones de juego”.

“¿Por qué no juega Juanfer Quintero? Son decisiones técnicas. Yo considero que el equipo que inicia es ese, y los demás están para entrar, sumar desde el banco. Son iguales de importantes que los titulares. A veces hay partidos que se cambian desde el banco, y yo tengo variantes”.

“David Martínez no va a estar convocado por una cuestión lógica, aún no esta dado de alta. Matías Suárez entrenó normal. Debemos tener otro tipo de prevención con él, porque está equilibrando su rodilla. Vamos viendo el día a día. Si está bien estará entre los concentrados”.

