“Van a jugar con camiseta de arquero”: feroz crítica de Pagani a la dirigencia de Boca Juniors antes del Superclásico

El periodista Horacio Pagani criticó de forma dura a la camiseta alternativa de color amarillo que usará Boca Juniors este domingo en el Superclásico que se jugará en el Estadio Monumental.

El periodista Horacio Pagani fue lapidario al definir la decisión que tomó la dirigencia de Boca Juniors de querer usar la camiseta amarilla ante River Plate. El argumento de los popes del Xeneize sería una cuestión de cábala ya que esa indumentaria alternativa fue empleada el domingo pasado en Estudiantes y fue triunfo 1-0 en La Plata. Sin embargo, llevar ese modelo para el Superclásico generó una fuerte polémica.

“Con palabras no se gana y con camisetas alternativas, tampoco”, arrancó Pagani. “Esto de Boca es una sinvergüenzada fuerte, es jugar con la camiseta del arquero. En los años en los que era muchacho todos los arqueros usaban camiseta amarilla. Después, recién Amadeo (Carrizo) empezó a cambiar. Hasta que también una vez vino Lev Yashin a jugar un partido con Rusia a la cancha de River y jugó todo de negro”, agregó.

Pagani continuó y apuntó: “Se perdió el amor a la camiseta verdadera de los clubes. Como es una cuestión de marketing y los que mandan son las empresas que proveen la ropa. Se ha perdido otra cosa en el fútbol que es la camiseta”.

Luis Advíncula celebra su gol ante Estudiantes (@Boca Juniors).

No obstante, los compañeros de Pagani le aclararon que la decisión no era por un tema de marketing, sino que por una cuestión de cábala por la victoria ante el Pincha por la sexta fecha de la Copa de la Liga, que además lo dejó al equipo azul y oro tercero en la tabla de la Zona 2 con 11 puntos (misma cantidad que Colón pero sin mejor diferencia de gol), a dos de Estudiantes.

“Y si pierden, después tienen que quemar la camiseta”, disparó Pagani. “Para mí no se jode con la camiseta. Es tan importante como la hinchada. Se respeta a la gente que cree en eso, pero son todas pavadas. Con la camiseta no se juega. Para mi gusto, esto es una prueba de debilidad clara para la gente de Boca. A lo mejor como Riquelme jugaba en el Villarreal, se le ocurrió que podía jugar con esta. A mí me parece una falta de respeto para la hinchada”, sentenció.

“La camiseta es sagrada; dejen algo sagrado en el fútbol, que lo están destruyendo por todos lados. ¡Dejen algo viejo! Está bien, entiendo que ante camisetas parecidas el local puede cambiar, pero la camiseta de Boca y la de River no se parecen”, afirmó.

Las fotos de la presentación de la camiseta amarilla (@BocaJuniors)

“Ponele que se de la utopía de que Boca gane el Superclásico, dentro de cinco años miran cuando le ganaron y nadie se va a dar cuenta que era Boca con la camiseta amarilla. Está bien en los partidos que tienen camisetas parecidas cambiar para que no se las confundan, pero la de River y Boca no se pueden confundir”, concluyó.

Luego del triunfo ante el elenco platense se conoció la versión del posible uso de la camiseta amarilla ante el máximo rival. Ello luego se confirmó en la semana y por primera vez Boca Juniors usará ese diseño de casaca ante River Plate. En un amistoso de verano en 2010 jugado en Mar del Plata, debido al año del centenario de Boca Juniors, empleó una azul con una cruz amarilla en homenaje a la bandera de Suecia.

En gran parte de la década de los años ochenta, la camiseta amarilla era el modelo alternativo hasta 1989 cuando la variante fue una blanca con los vivos azul y oro, con el mismo diseño que usaba la selección alemana en aquella época. El uso de esta casaca amarilla en el Superclásico despertó muchas controversias y el debate parece no tener fin.

