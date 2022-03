Los explosivos cruces entre la familia de Marcos Rojo y los hinchas de Estudiantes luego de que lo silbaran en la cancha

Silbidos a Marcos Rojo de los hinchas de Estudiantes de La Plata en el partido ante Boca Juniors

Marcos Rojo fue el apuntado por los hinchas de Estudiantes de La Plata en el partido ante Boca Juniors de este domingo. Los pincharratas no le perdonaron al defensor que en 2021 se haya ido al Xeneize. Por eso, cada vez que el jugador surgido de las inferiores del León tocó la pelota, recibió una lluvia de silbidos y abucheos. Fue así que los hermanos del ex jugador de Manchester United, Micaela y Franco, expresaron su bronca en las redes sociales.

Desde el ingreso al campo del juego del Estadio Jorge Luis Hirschi los aficionados locales empezaron a chiflarlo a Rojo, que en su momento fue referente de los hinchas del Pincha ya que integró el plantel que logró la Copa Libertadores en 2009 y el Torneo Apertura 2010 y se metió en el corazón por su entrega. Además, fue la entidad que lo recibió en febrero de 2020 luego de no tener lugar en el United.

Rojo llegó en ese momento a préstamo por seis meses, con la intención de mostrarse en el fútbol argentino de cara a la Copa América de ese año. Solo pudo jugar un partido en la derrota 1-2 ante Defensa y Justicia y tras algunas lesiones, luego la pandemia le impidió jugar y tuvo que volver a Inglaterra.

A principios de 2021 Estudiantes intentó repatriarlo otra vez, pero el jugador eligió Boca Juniors y ahí se generó el conflicto con los hinchas. En el mismo recinto en el que fue recibido como un héroe hace dos años, este domingo fue el centro de los insultos y los silbidos de los hinchas de Estudiantes, que se escucharon en la transmisión televisiva y sus hermanos reaccionaron y lo bancaron en sus cuentas de Instagram que hicieron arder la red social por sus comentarios y respuestas algunos de sus seguidores.

Micaela subió una historia a Instagram donde se escucha a una mujer mofándose de la caída de Estudiantes. “¡Perdió el invicto, ja, ja. ja! ¡Pincha de mierda!”, se escucha de fondo, mientras la televisión muestra imágenes del encuentro.

La reacción de los hinchas no se hizo esperar: “Pensar que la familia estaría llevándole cigarrillos a la cárcel si no fuese por Verón y Estudiantes”, expresó el usuario @escueladelbidon. Mientras que @estudian7es disparó: “Que agradezca que gracias a Estudiantes tenía para comer”.

Los ánimos, lejos de calmarse, motivaron la bronca de los hinchas del León que encima terminó cayendo 0-1 ante el equipo dirigido por Sebastián Battaglia tras el tanto convertido por Luis Advíncula.

En la movida se sumó Franco Rojo, hermano del central, que en la misma red social compartió un provocador mensajes: “Eso les pasa por chiflar a los pibes del club, loros”. También recibió las reacciones de los simpatizantes de Estudiantes, pero prefirió no responder.

Cabe recordar que antes del partido Juan Sebastián Verón y Gastón “la Gata” Fernández promovieron recibirlo con respeto a su ex compañero y en sus redes publicaron mensajes para que la gente no maltrate a Rojo. “El mismo abrazo de parte de todos. Más allá de los momentos, de los enojos, nadie olvida tu amor por tu casa”, puso la Bruja en Instagram, mientras que el ex volante, en la actualidad es representante de futbolistas, instaló el hashtag #YoTeVoyAplaudir. La mayoría del público pincha no se contagió con esa movida y Rojo tuvo un clima hostil en el UNO.

SEGUIR LEYENDO: