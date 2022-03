Un calco de Riquelme: la jugada de Molinas en el gol de Advíncula que enloqueció a los hinchas de Boca

Boca Juniors logró un gran triunfo ante Estudiantes en La Plata y llega con confianza al Superclásico del próximo domingo ante River Plate en el estadio Monumental. Luis Advíncula anotó el único tanto del partido a los nueve minutos del complemento y Agustín Rossi fue clave al atajar un penal con el encuentro empatado, sobre el final del primer tiempo.

El ánimo de los hinchas xeneize cambió por completo. A diferencia de lo que ocurrió el domingo pasado, tras la derrota como local ante Huracán, las redes sociales estallaron con mensajes muy positivos para el conjunto de Sebastián Battaglia, quien empleó algunos cambios teniendo en cuenta la caída en la Bombonera.

Volvieron al primer equipo Frank Fabra, Cristian Medina, Aaron Molinas y Luis Vázquez. Además, Pol Fernández se paró en la inédita posición de mediocampista central. Esto le permitió a los volantes desplegarse y tener un gran partido, sobre todo en el primer tiempo.

En este punto, uno de los que se destacó y fue muy mencionado en las redes fue Aaron Molinas, quien en su posición de enganche volvió a sobresalir. Sobre todo en el gol, con una jugada previa magnífica que recordó a los clásicos movimientos de Juan Román Riquelme.

Molinas tomó la pelota y se hizo cargo del ataque xeneize. Luego de enganchar y amagar a conectar un cambio de frente, metió un pase profundo con mucha precisión para Sebastián Villa, quien llegó al fondo, enganchó y envió el centro para que Advíncula cabeceara al gol.

Además del joven mediocampista de 21 años, Guillermo Fernández y Agustín Rossi fueron las grandes figuras del partido. “Al margen de esta distinción, el equipo demostró un carácter importante en una cancha difícil y complicada. Teníamos que jugar bien, lo teníamos presente del último partido, y hoy lo demostramos. Supimos hacer lo nuestro. Seba nos planteó un partido de esta manera y lo spuimos leer bien”.

Sobre la inédita posición, Pol agregó: “Tenemos que estar preparados todos. Hoy me tocó en una posición donde no venía jugando, pero uno lo hace día a día y salío bien por suerte. Miro siempre a Seba (Battaglia) y a Mariano (Herrón) porque conocen la posición. Traté de apoyarme en ellos durante la semana. Esto recién comienza, estamos muy tranquilos. No sé si voy a seguir jugando ahí, yo voy a trabajar para aportar lo mío. Para lo que Seba plantee, estaré a disposición”.

Por su parte, Rossi analizó el triunfo y también habló del nuevo penal que atajó, esta vez a Leandro Díaz: “Como siempre miramos los penales de los referentes. Sabíamos que el Tucu patea muchas veces fuerte y algunas veces patea a un costado. Tenía decidido ir a ese lugar y tuve la suerte de atajar. Estoy contento por el penal y por lo grupal porque hicimos gran partido en una cancha muy difícil”.

Sobre el duelo ante River, dijo: “Obvio que es un aprtido especial y diferente. Vamos a ir a la cancha de River a ganar y a jugar de igual a igual”.

