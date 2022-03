El Patrón Bermúdez le respondió a Macri las críticas a Riquelme: “No hubo otro mandatario que endeudara más al país”

"No hubo otro mandatario que endeudara más al país", dijo el colombiano sobre el ex presidente de la Nación

Jorge Bermúdez le respondió al ex presidente de la Nación y de Boca Juniors, Mauricio Macri, quien había dicho la semana anterior que “(Juan Román) Riquelme está arruinando al club”. El ex defensor colombiano e integrante del Consejo de Fútbo que integra el ídolo xeneize, fue muy duro con el ex mandatario.

“La verdad que yo no puedo aceptar que Mauricio Macri hable así de esta labor dirigencial de nuestro club por muchos factores. El principal y el que más me llena la sangre es que aprendí a amar este país como el mío. Tengo un hijo argentino y amo esta tierra y no hubo otro mandatario que endeudara más este país y que hiciera tan pésima administración como ese señor que comenta y se atreve a hablar mal de nuestra administración”, expresó el Patrón en diálogo con TYC Sports.

“Yo quiero recordarle al hincha, socio de Boca y a la gente que ya lo sabe pero es bueno que se le recuerde que que cuando llegamos al club había cinco millones de dólares y habían sido adelantado por el tema de Nandez nueve. Y hoy el club está muy bien económicamente y acaba de hacer una contratación de mucha altura. Tiene salud económica, acabamos de arreglar la Bombonera que en más de 35 años no se le hizo nada. Se arreglaron los campos, se fue campeón en tres ocasiones y tenemos dos o quizá tres finales por delante, además de la clasificación a la Libertadores”, agregó el ex defensor.

Bermúdez también recordó que Macri nunca lo quiso como jugador a Riquelme y le pidió que busque desviar la atención de lo que le ocurre el país con temas relacionados al club. “Tampoco lo quiso como jugador, todos lo sabemos. Yo fui comopañero de Román y ese Topo Gigio (por el recordad festejo frente el palco presidencial de la Bombonera) no fue gratuito y es normal. Pero lo más doloroso de todo es que mientras en el país y en Buenos Aires había gente apedreando al Congreso Nacional por las medidas que él tomó como administrador de este país, salga y desvíe la atención hablando de Boca, eso duele”.

Jorge Amor Ameal también cuestionó los dichos de Mauricio Macri contra Riquelme (REUTERS/Juan Mabromata)

El Patrón no fue el único que se refirió al tema, sino que también lo hizo el actual presidente de Boca Juniors Jorge Amor Ameal. En sintonía con el integrante del Consejo de Fútbol, Ameal arremetió: “Que Macri se preocupe más por lo problemas que dejó en el país y menos por Boca, que acá estamos trabajando bien y tranquilos”.

En la puerta de acceso al estadio UNO de Estudiantes de La Plata, donde el equipo se enfrentó al Pincha por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, Ameal argumentó ante Télam: “Qué casualidad que el mismo día en que se tenían que resolver cosas importantes (por la sesión en Diputados del pago de la deuda con el FMI) en el país, Macri se puso a hablar de Boca”.

En otro orden, el presidente boquense ratificó: “Durante el transcurso de esta semana se tratará en la Comisión Directiva el nombramiento de Adriana Bravo como vicepresidenta tercera. Porque en gestiones anteriores a las mujeres se las utilizaba para formar parte de las Boquitas (grupo de porristas que ensayaban coreografías de baile dentro del campo de juego de la Bombonera antes de los partidos) y en cambio ahora se les da otro lugar”.

“Bravo (presidenta del Departamento de Inclusión e Igualdad boquense) es una luchadora, socia del club desde hace muchos años, y la vamos a proponer como vicepresidenta tercera”, para reemplazar al recientemente fallecido Roberto Digón, confirmó finalmente Ameal.

