Fuerte reflexión de una estrella de la Premier League sobre la vida de lujo de Cristiano y Neymar: “Hay ciertos valores que me molestan”

Uno de los futbolista de la élite que más perfil bajo tiene es el senegalés Sadio Mané, quien por sus grandes rendimientos en el Liverpool se ha consolidado como uno de los grandes jugadores del planeta pero siempre se ha mantenido lejos de la ostentación y los lujos. El delantero de 29 años, quien en su momento ya reflexionó sobre utilizar su fortuna con fines solidarios, esta vez comparó su vida con la de sus colegas más famosos.

“Hay sitio para todos. Yo soy bastante tranquilo y reservado pero eso no impide que encuentre mi lugar en este ambiente. No sólo hay excesos y desmesuras en el fútbol. También sobran personas razonables, ejemplares, generosas, que merecen ser escuchadas o respetadas. Estoy muy contento con mi vida como futbolista. Como no puedo cambiar el entorno, me adapto teniendo cuidado de que el entorno no me cambie”, dijo en una entrevista en L’Equipe.

Al ser consultado sobre si le gustaría llevar una vida como la de Neymar o la de Cristiano Ronaldo, dio una respuesta tajante: “¡No! Los sigo en las redes sociales y con eso me basta. Me encanta su extraordinaria vida, pero esa vida no está hecha para mí.”

“Yo no quiero dar la impresión de ser un conferenciante, pero es cierto que hay ciertos valores circulando por el fútbol que me molestan un poco con respecto a mi educación. Pero, en lugar de criticar en voz alta, a veces prefiero distanciarme un poco. Lo principal es no cambiar, y no creo que haya cambiado. Y, para un chico que viene de un pequeño pueblo de Casamance, ya es una gran victoria resistirse a todo eso”, agregó.

En su charla con el citado periódico francés, Mané habló también sobre sus humildes orígenes, su consagración reciente como campeón en la Copa de Africana de Naciones 2022 y los sueños que le quedan por cumplir en lo que resta de su carrera futbolística. También dio algunos detalles sobre su fe en la religión.

“Todos somos más o menos creyentes. Yo, sabemos que soy muy (de la fe musulmana), es cierto que cuando empezó la final de la Copa África, la igual que otros dicen oraciones, le pedí al Todopoderoso un poco de ayuda porque realmente lo necesitaba en ese momento. Y yo me decía: ‘Sadio, este es tu momento. Confía en ti mismo’”, comentó.

Además, dejó un consejo a los jóvenes africanos que buscan llegar a lo más alto en el deporte: “Si tienes un proyecto, no solo debes creer firmemente en él, sino que sobre todo debes buscar todos los medios para hacerlo. Yo, es cierto, en el pueblo, me levantaba temprano por la mañana para ir a correr antes de la escuela. Sabía que el éxito llegaba a través del sufrimiento. Más allá de la resistencia física, estas sesiones me permitieron poner a prueba mi motivación, día tras día. Yo nunca dejé ir. Se ha convertido en mi marca registrada, tanto dentro como fuera del campo.”

Sadio Mané, quien esta temporada lleva 14 goles en 35 partidos con el Liverpool en todas las competiciones, sueña con clasificar al Mundial de Qatar 2022 para seguir cerca de los grandes jugadores del planeta y tener opciones de ser reconocido como el mejor del mundo: “Jugar el Mundial es mi nuevo sueño. Antes habrá que clasificarse pero yo quiero creer en proyectos algo locos y el que consiste en ganar el Mundial con Senegal es uno de ellos. Si lo conseguimos, por supuesto, me acercaré a todos los grandes jugadores que aspiran al Balón de Oro cada año.”

