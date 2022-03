El esquiador argentino Enrique Plantey logró su segundo diploma en los juegos paralímpicos de invierno

Enrique Plantey es el primer esquiador argentino que logra dos diplomas en los juegos paralímpicos de invierno.

El neuquino Enrique Plantey (esquí Alpino) se metió en la historia del paralimpismo argentino, es la primera vez que un esquiador argentino logra dos diplomas en los juegos paralímpicos de invierno. Este jueves en la madrugada de argentina, Enrique obtuvo su segundo diploma en Salalom Gigante posicionándose en 4to lugar en la segunda manga con un tiempo de 2:03.14, la primera manga la finalizó en 5to lugar en un tiempo de 1:02.13. El sábado, Enrique había logrado su primer diploma en la prueba Super-G finlizando en la 8va posición en un tiempo de 1:15.18.

Enrique estuvo muy cerca de lograr la medalla de bronce que fue para el chino Liang Zilu (2:00.92). En tanto, la medalla de Oro fue para el noruego Jesper Pedersen ( 1:54.20) y la de Plata para el italiano Rene de Silvestro (1:57:50).

Así se compite en Ski Alpino: https://pateandolimites.com/dpi-para-esqui-alpino/

“Se sueña, se planifica, se trabaja (mucho) y se logran cosas que dejan muy alta nuestra bandera .Estamos en el aire. Todavía nos cuesta creer que quedamos a tan solo un paso de una medalla Paralimpica”, expresó emocionado Enrique en sus redes sociales ,

Enrique Plantey en plena competencia

El neuquino agradeció a sus más allegados en Beijing: “Gracias @matiasoreilly por convencerme de que podía ser posible, no caigo. Gracias @trianaserfaty y @steficarluccio por darme la paz que necesito en estos momentos. Y gracias a todas las personas que bancaron los trapos hasta cualquier hora de la madrugada en Argentina. Felicidad absoluta. Estoy muy orgulloso de mi equipo, mucho más de lo que esperaba. MUCHO”

Este viernes, Enrique se despedirá de los Juegos Paralímpicos_lkyt.k de Beijing compitiendo en Ski Alpino – Slalom a las 23:00 .

El recorrido de nuestros esquiadores en Beijing

Los Juegos Paralímpicos de invierno en Beijing arrancaron el viernes último con la presencia de los argentinos Enrique Plantey (esqui alpino) y Nicolás Lima (esqui fondo).

El día viernes Enrique no pudo finalizar la competencia de descenso. Solo 14 de 24 skiadores pudieron culminar la competencia . La medalla de Oro quedó para Corey Peters de #NuevaZelanda , la de Plata para el noruego Jesper Pedersen y el japonés Taiki Morii se quedó con el Bronce.

“Hoy en Downill comí Lona, pero muy tranquilo que la búsqueda es por acá, ya va a llegar”, expreso así en su debut el viernes último en sus redes sociales Enrique Plantey.

El sábado Enrique logró su primera hazaña: la obtención de su primer diploma para la Argentina en Beijing al quedar en 8va posición en la prueba Super-G en un tiempo de 1:15.18, culminando a +6.20 del primer lugar. La medalla de Oro fue para Jesper Pedersen(1:09.69), la presea pateada quedó para Corey Peters de Nueva Zelanda (1:10.16) y la medalla de Bronce fue para el japonés Taiki Morii (1:10.61).

Lograr este sábado el diploma paralímpico colmó de emoción a Plantey quien expresó en sus redes: “Todavía no caigo gente, hace tanto que estábamos esperando este resultado .Era solo cuestión de creer porque todo el resto ya lo habíamos trabajado previamente. A veces las carreras no te dejan demostrar todo lo que entrenamos. Pero hoy nos salió”.

Espectacular foto de Plantey descendiendo en los Juegos Paralímpicos Beijing 2022

Enrique, obtuvo el 2do diploma para la Argentina en Juegos Paralímpicos de invierno, el primero lo logró Carlos Codina en snowboard cros . Juegos Paralímpicos de Pyeongchang 2018

Debut soñado

Nicolás Lima hizo su debut el día sábado en los juegos Paralímpicos y pudo finalizar de manera excelente la competencia en los 18 km esquí de fondo, en un tiempo de 54:20.8 (+11.11.6) logrando el puesto 17 entre 25 esquiadores. “Estoy muy contento de estar acá, llevar esa pechera me llena de orgullo”, manifestó el fueguino.

El chino Peng Zheng ( 43:09.2) se quedó con la medalla de Oro, mientras que la medalla de Plata también fue para otro skiador local Zhongwu Mao (43:20.8), en tanto, la de Bronce se la quedó el canadiense Caollin Cameron (47:36.6).

Nciolás, luego de haber obtenido el 27mo lugar ( entre 38 esquiadores) este martes, en la prueba en Sprint 1 K con un tiempo de 2:24.78, ahora se prepara para disputar su última competencia este Jueves en Sprint 10 k.

“No me fue como esperaba en cuanto a mi rendimiento personal , después en cuanto a los resultados me fue bastante bien. Me encontré con una nieve diferente , una nieve más lenta, los primeros 100 metros tome un ritmo muy rápido porque esperaba una nieve muy rápida y en primer tercio de la carrera me di cuenta que eso no iba a suceder y tuve un desgaste muy grande. Ahora estoy con la cabeza en los 10 km que es la última prueba es donde mejor me siento”, expresó Nicolás Lima en Pateando Límites, luego de su competencia de este martes.

Su entrenadora María Giro expresó: " Estamos muy muy felices con el debut de Nicolás, y con la carrera de sprint que es súper difícil y dinámica para la cual Nico no está preparado todavía tenemos que trabajar , pero la verdad muy bien porque escalo 5 posiciones, si bien no pasó la “qualy” para la semifinal y final , es bastante difícil. Estamos muy felices como se vienen dando la cosas y esperando el sábado de la carrera de media distancia de 10 km, donde la nieve se va a presentar bastante difícil por las altas temperaturas (aguancheta) va a ser más remada que esquiada, estamos ansiosos que lleve ese día. Gracias por la difusión en este juego para que se sepa que existe este juego de invierno y para que más chicos se sumen a esquiar”.

PERFILES:

Enrique Plantey: nació el 29 de Agosto de 1982. Neuquén .

Compite en Ski Alpino. Representó a la Argentina en los Juegos Paralímpicos de Sochi en el 20014 alcanzó el 19° puesto y los juegos de Pyeongchang 2018 obtuvo el puesto 11° en slalom

Nicolás Lima: nació el 29 de Marzo de 1999, Tierra del Fuego

Compite en Para Alpinno Skiing. Con 21 años acaba de debutar los Juegos Paralímpicos de Beijing con 21 años por haberse destacado en la Copa del Mundo de esquí de fondo adaptado en Eslovenia y alcanzar un promedio de 177 puntos en la categoría Sitting.

