Sebastián Beccacece, de los rumores que lo vinculan a Boca a sus miedos como entrenador

Desde hace rato a Sebastián Beccacece se lo menciona como un candidato potable para ponerse el buzo de entrenador de Boca Juniors. En épocas de turbulencia para Sebastián Battaglia, empiezan los trascendidos sobre candidatos a reemplazarlo y él figura en la lista de muchos junto a Gabriel Heinze, Martín Palermo y Fernando Gago, entre otros. Sin embargo, el entrenador de Defensa y Justicia se aferra a la buena actualidad con el Halcón y mantiene los pies sobre la tierra.

“Por experiencia y todo, siempre lo mejor es el presente. Yo agradezco por las ofertas que hemos tenido este fin de temporada de Brasil, México y Europa, pero yo elegí estar en Defensa y me siento pleno porque me desarrollo”, enfatizó en diálogo con TyC Sports. Y añadió: “Es un espacio que me asienta estos valores que manifiesto. Tengo un contrato vigente y agradezco a todos los que nos han acompañado. Nuestro presente es Defensa y Justicia y lo vamos a defender”.

El conjunto de Florencio Varela es uno de los líderes de la Zona A de la Copa de la Liga junto a River, Unión de Santa Fe y Sarmiento de Junín. El próximo lunes visitará a Argentinos Juniors en La Paternal para bajar el telón de la sexta jornada del certamen doméstico y a la espera del sorteo de la Copa Sudamericana.

Respecto al estilo de juego de su equipo y el pensamiento general, se sinceró: “Hay mucho miedo a perder la pelota, al error, a la exposición... El mido lo siento yo como entrenador a veces, pero tengo que vencerlo”. Al mismo tiempo, analizó: “Después uno ve el partido y se da cuenta que a veces, cuando la tirás, vuelve rápido. Algunos equipos lo pueden hacer porque lo saben hacer muy bien. Tiene que ver con las características de los jugadores, con cómo está armado el diseño del equipo. Pero todos tenemos la sensación de que nos podemos equivocar porque somos personas”.

El Defensa y Justicia de Beccacece lidera la Zona A de la Copa de la Liga junto a River, Unión de Santa Fe y Sarmiento de Junín (REUTERS/Marcos Brindicci)

¿Cómo se convive con esos miedos y qué herramientas aplica para combatirlos? “Creer y fundamentar esta idea, que lo otro no tampoco es una solución. Lo que se piensa como una solución, después terminamos mostrando con argumentos válidos, imágenes y situaciones de ejemplos que hay que ir por lo que uno siente y vencer esa sensación de error y crítica, que te van a juzgar”, dijo.

Beccacece mencionó que “esto es fútbol y el error está a la vuelta de la esquina” y ahondó en el tema: “Los equipos que intentan, se van a equivocar y se tienen que permitir ese error. ¿Cómo hago como entrenador? Permitiendo el error, aceptándolo, trabajando para que la toma de decisiones cada vez sea mejor no solo del que la tiene sino de la ubicación de los compañeros”.

Finalmente, reflexionó: “Hay miles de herramientas para favorecer al que tiene la pelota de estar más sereno y tranquilo. Acompañarlo en el proceso que genera el error y la frustración, dialogar con ellos, debatir... A veces también, a aquellos que arriesgan demasiado, decirés ‘pará’ y poner algún tipo de límite, porque también hay que saber jugar los momentos”.

