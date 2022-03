Jorge Sampaoli utilizó una frase de Marcelo Bielsa para defenderse en medio de la crisis que atraviesa en Marsella

Los últimos resultados en la Ligue 1 fueron esquivos para Jorge Sampaoli y la presión desde las tribunas del Stade Vélodrome comenzó a sentirse a pesar que el Olympique Marsella se sostiene en la tercera colocación del torneo. En medio de esta crisis, el entrenador argentino se defendió de lo que vive en el cargo y se apoyó en una icónica frase de su referente Marcelo Bielsa para intentar revertir las opiniones.

“Cuando llegué, el equipo iba 11°. En todo el año fuimos segundos por encima de Lyon, Lille, Rens, Lens, equipos que estaban ya conformados. A mí la adhesión popular particularmente no me genera, porque solamente te quieren cuando ganas. A mí me gustaría que me quieran para ganar, no porque gané . Y al grupo también. Nosotros necesitamos hoy empuje, aliento. Creo que este grupo se lo merece”, se despachó el DT argentino en la conferencia de prensa que realizó en la previa del choque por octavos de final de la Conference League, la tercera competencia internacional en importancia dentro del continente europeo.

Si bien no hizo mención pública del Loco, en su discurso se escondió una referencia al hombre que admira. “No me quieran porque gané, necesito que me quieras para ganar”, es una de las declaraciones icónicas que se reflejó en el documental Ojos Rojos que mostró su paso como seleccionador de Chile. Bielsa también estuvo al mando del Marsella entre 2014 y 2016, por lo que esa referencia tácita que hizo Sampaoli rápidamente fue captada por los medios franceses que tienen presente el legado del Loco.

Marsella actualmente se ubica tercero en la Ligue 1 con 47 puntos detrás de Niza (49) y a 15 del líder PSG, aunque el problema está en que perdió dos juegos y empató uno en las últimas tres presentaciones lo que lo alejó de las aspiraciones. “Tenemos que potencia este momento. Estamos terceros y ahora jugamos instancias decisivas de Conferencia, donde sería bueno pelear el torneo internacional. A partir de ahora necesitamos estar juntos”, pidió el DT argentino de cara al choque contra el Basel de Suiza.

“Generarle mucha presión a la inmediatez va a generar lo que a lo mejor muchos esperan: que esto fracase. Normal, será otro proceso de fracaso. Pero desde nuestro lugar vamos a luchar para que esto no pase”, se plantó. “Me gustan estos momentos porque en realidad es donde más aprendo, donde más valiente tengo que ser, donde más tengo que trabajar. Los momentos difíciles que te propone la vida o el fútbol son aquellos en los que uno debe poner el pecho y tratar de solucionarlos. El equipo tiene herramientas para poder hacerlo porque no se esconde”, analizó.

El conductor del team francés aclaró que la “obligatoriedad” de ganar “oprime” y le genera “presión” a muchos jugadores: “Algún tipo de frustración”. También recordó que había futbolistas “aterrorizados con el hecho de perder” cuando arribó al club hace un año: “Hay mucho temor a la derrota y cuando hay miedo a la derrota no se puede jugar. Estamos generando que sean valientes, que tengan decisión. El miedo a la derrota genera inseguridad. En el fútbol se puede ganar, perder o empatar, pero eso no te puede confundir. Acá no importa Sampaoli, ni el presidente, ni el dueño, ni nadie, me importa el OM. Voy a luchar todos los días para que esté lo más arriba posible, contra todo aquel que se quiera oponer a que eso pase”.

SEGUIR LEYENDO: