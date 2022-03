La reflexión del Kun Agüero: “Hoy los pendejos no hacen caso, no le podés faltar el respeto al cuerpo técnico”

El ex futbolista analizó el accionar de los jóvenes

Sergio Agüero encontró dentro del mundo del Twitch un lugar para explayarse y conectarse con sus fanáticos. En las últimas horas se hicieron virales sus declaraciones sobre el accionar de los más jóvenes dentro del fútbol, ya que se dieron poco después de que el entrenador de Boca Sebastián Battaglia, con el aval de Juan Román Riquelme, todo el Consejo de Fútbol y los principales referentes del plantel profesional, decidió separar a Agustín Almendra por un acto de indisciplina.

“Hoy se perdió mucho el respeto”, comenzó su relato el ex Independiente, Atlético Madrid, Manchester City y Barcelona. “El respeto, hoy los chicos... si vos no los acostumbrás a que sean respetuosos, y primero tienen que ser los padres. A mí me enseñaron, mi viejo me enseñó, a no insultar a un compañero ni al entrenador, sobre todo al entrenador. El fútbol tiene a favor que podés estar feliz jugando o puede pasar que el entrenador no te pone. Y hoy se perdió mucho el respeto de que si el jugador no juega, primero los padres están enojados porque no juega. Y segundo, ese traslado del padre, o los padres, de que no juega, le trasmite al hijo esa mala onda y el chico después va a empezar con el ‘eh, no me ponés’, que esto, que lo otro. No, flaco. Por más que el entrenador o quien sea no esté de acuerdo, lamentablemente te la tenés que comer. Vos no podés faltar el respeto. Ni al cuerpo técnico ni a un superior. Hoy los pendejos no están haciendo caso. Está pasando mucho. Creo que es la costumbre de los padres de cómo crían a los chicos”, esbozó el máximo goleador en la historia de los Ciudadanos.

Según la óptica del Kun, los jóvenes “están más rebeldes. ¿Vos sabés lo que era antes? Hoy se perdió todo el respeto. Vos llegabas a decir algo y sabés cómo te echaban de un club”.

“Si el técnico te dice algo que a vos no te gusta, no podés contestar. Yo tuve entrenadores desde chico que no me gustaban y qué querés que haga. No les podía decir ‘sos un desastre, no vengo más a entrenar’. Si quería jugar en Primera tenía que cerrar el orto y seguir entrenando. Yo al otro día, y de calentura trataba de demostrar que era mejor. Sino no sirve, te manchas vos. ¿Vos crees que los clubes no saben si los jugadores son irrespetuosos o tiene mala educación? Todos los clubes saben cómo se comportan, si salen de noche, si es mal compañero, si es contestador, si es un loco por la calle, si come bien. Te miran todo”, concluyó.

Sus palabras no pasaron desapercibidas tras la decisión de Boca Juniors de apartar de entrenar con el plantel profesional y bajarlo a Reserva a Agustín Almendra. Aunque desde el club aclararon que los motivos y circunstancias eran diferentes, algo similar ocurrió con el volante Alan Varela. Ambos quedaron fuera de la nómina confeccionada por Sebastián Battaglia para debutar esta noche, desde las 21.10, ante Central Córdoba de Rosario por la Copa Argentina.

El elenco azul y oro llega a este choque tras igualar 2 a 2 ante Independiente en Avellaneda. Luego de cuatro presentaciones acumulan 8 unidades y figuran en la tercera colocación de la Zona 2 de la Copa de la Liga, por detrás de Colón (10) y Estudiantes (12).

SEGUIR LEYENDO: