La insólita ocurrencia de Wanchope Ábila sobre el escándalo entre Benedetto y Almendra en Boca

Los goles del partido Colón de Santa Fe vs. Sportivo Peñarol de San Juan por la Copa Argentina.

Ramón Ábila fue titular y anotó un gol en el triunfo de Colón de Santa Fe por la Copa Argentina. Con una formación alternativa, el Sabalero venció con lo justo a Peñarol de San Juan por 2 a 1 y se clasificó a los 16avos. de final, donde se enfrentará con el ganador de Patronato de Entre Ríos y Deportivo Morón.

Wanchope, máximo goleador histórico del torneo con 13 tantos, y Santiago Pierotti marcaron para el equipo santafesino en el Nuevo Monumental de Rafaela de Santa Fe, mientras que Pablo Varona descontó para un digno Peñarol, que participa del Torneo Federal A.

Ábila, en su primer partido como titular, fue el encargado del primer grito de la noche frente a más de 10 mil hinchas de Colón. El ex Huracán y Boca recibió la pelota en un tiro libre, tuvo una primera media vuelta fallida, pero en la segunda sacó un remate pegado al palo izquierdo del arquero Leonardo Corti.

Luego del encuentro, Wanchope fue consultado por el conflicto en Boca Juniors y aseguró que no estaba al tanto de lo ocurrido con la separación del plantel de Sebastián Battaglia con los juveniles Agustín Almendra y Alan Varela: “Estaba durmiendo la siesta porque tenía un partido importante y esperaba este partido”, fue la insólita ocurrencia del delantero, quien evitó así comprometerse con su declaración.

El delantero de Colón se refirió a los problemas internos en su ex equipo

“Hablé con el Pipa hoy temprano y no hablé más nada porque me concentré en el partido y tratamos interiorizarnos en el rival. Nosotros queríamos avanzar en la Copa Argentina. Estoy en Colón y estoy muy metido acá y disfrutando acá mi gol y la victoria”, respondió cuando le preguntaron si había hablado con Benedetto sobre el tema.

Además, elogió al Pipa: “Es el mejor nueve de Latinoamérica. Tuve la oportunidad de disfrutarlo mucho como compañero. Es bueno tenerlo en Boca Juniors y en el fútbol argentino”.

Por otro lado, el máximo goleador de la Copa Argentina sostuvo: “No estoy pendiente de las estadísticas, pero tuve la posibilidad de marcar y de ganarle. Aunque uno no se queda con eso. Me sentí bien y hacía mucho que no jugaba tantos minutos. Obviamente que uno quiere seguir jugando y mejorando”.

