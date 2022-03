Wanchope Ábila marcó su primer gol en Colón, que le gana a Sportivo Peñarol en la Copa Argentina

(Télam)

Este martes continuó la acción de la Copa Argentina con dos partidos de los 32avos de final. En primer turno, Vélez Sarsfield goleó 5-0 a Cipolletti de Río Negro. En el segundo partido Wanchope Ábila anotó su primer tanto en Colón, que supera 2-0 a Sportivo Peñarol, un club del Torneo Federal A. En la próxima fase, el Fortín jugará con Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que el ganador del segundo encuentro hará lo propio con el vencedor de Patronato de Paraná y Deportivo Morón.

El Sabalero que fue acompañado por mucho público al Estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela, tomó la iniciativa y tuvo dos llegadas con Nicolás Leguizamón, pero el conjunto sanjuanino no se quedó atrás y aprovechó algunos espacios que tuvo en especial por su banda derecha.

Pero el Negro no aflojó y a los 24 minutos abrió el marcador con una media vuelta de Ramón Wanchope Ábila que en su primer partido de titular en el elenco santafesino también se estrenó en la red. El ex delantero xeneize se mostró muy activo y en otra llegada metió tres enganches en el área, pero no pudo convertir.

El conjunto dirigido por Julio César Falcioni continuó siendo superior y a los 39 minutos amplió su diferencia con el tanto de Santiago Pierotti.

Ficha del partido.

Formaciones:

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Nahuel Gallardo y Andrew Teuten; Tomás Moschión, Cristian Vega, Santiago Pierotti, Brian Farioli; Ramón Abila, Nicolás Leguizamón. DT: Julio César Falcioni.

Sportivo Peñarol: Leonardo Corti; Agustín Paredes, Jano Martínez, Matías Rodríguez, César More; Juan Varona, Carlos Fernández, Abel Peralta, Lucas Saucedo; Maximiliano Osurak, Carlos Chávez. DT. Cristian Bove.

Estadio: Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela.

Árbitro: Héctor Paletta.

Vélez Sarsfield 5-0 Cipolleti de Río Negro

A Vélez le costó asegurar el triunfo sobre el conjunto patagónico ya que recién a los 38 minutos del primer tiempo se puso en ventaja con el tanto de Franco Martín Díaz. Luego los rionegrinos fueron por el empate, pero empezaron a dejar espacios que expusieron a su defensa y Vélez no tardó en ampliar su ventaja.

En el inicio del complemento Mateo Pellegrino anotó su primer gol en Primera, algo que emocionó a su padre, el entrenador Mauricio Pellegrino. Con el 2-0, el equipo de Villa Luro manejó el trámite y convirtió tres tantos en quince minutos para redondear la goleada en La Fortaleza.

Fue a los 73 minutos que Julián Fernández puso el tercero, a los 78 minutos Luca Orellano marcó el cuarto y Santiago Castro cerró el marcador en un último cuarto de hora en el que los juveniles velezanos fueron demasiado para el elenco que juega en el juega en el Torneo Federal A.

Formaciones:

Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Matías De Los Santos; Francisco Ortega, Nicolás Garayalde; Luca Orellano, Franco Martín Díaz, Lucas Janson; Lucas Pratto y Mateo Pellegrino. DT: Mauricio Pellegrino.

Cipolletti: Luciano Molini; Maximiliano Carrasco, Elvis Hernández, Brian Berlo, Gastón Roselló; Maximiliano Fornari, Brian Meza, Brian Meza, Franco Amarfil; Boris Magnago y Diego Bielkiewicz. DT: Germán Alecha.

Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Diaz Pérez

Árbitro: Mario Ejarque

SEGUIR LEYENDO