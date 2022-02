Tras su pelea con Goycochea, un ídolo de Boca apuntó contra Ruggeri: “A los traidores, ni olvido ni perdón”

El ídolo de Boca atacó al ex defensor por su paso a River

Oscar Ruggeri quedó en el centro de la escena en los últimos días por una vieja pelea con Sergio Goycochea, ex compañero suyo en River Plate y en la selección argentina. Luego de varios cruces televisivos, con fuertes declaraciones, los ánimos parecen haberse calmado.

Sin embargo, el ex arquero no fue el único que apuntó contra el Cabezón, porque este martes otro ex compañero suyo lo tildó de “traidor”. Se trata de Roberto Passucci, ídolo de Boca Juniors y quien compartió vestuario con Ruggeri en una de las etapas más difíciles del club.

“A los traidores, ni olvido ni perdón”, disparó el ex mediocampista quien es muy recordado por una histórica patada a Ruggeri en un Superclásico. En una entrevista al programa Platea Baja por Radio del Plata, a Passucci le consultaron si se sentaría a tomar un café con el Cabezón. “No, por favor. A los traidores, ni olvido ni perdón”.

“Mirá que después te atiende por ESPN”, le dijeron. “Él no puede atender a nadie... Imposible tomar un café con él. Si te sacás la camiseta de Boca y te ponés la de River conmigo no tomás un café”, arremetió sin vueltas.

Boca 1983: Hugo Alves, Oscar Ruggeri, Ariel Krasouski, Hugo Gatti, Roberto Passucci, Carlos Córdoba. Abajo: Jorge Domínguez, Juan José López, Ricardo Gareca, Jorge Vázquez y Carlos Mendoza

Vale recordar que los ánimos entre ambos, y otros protagonistas de aquel plantel de Boca Juniors, no quedaron del todo bien luego de que algunos futbolistas decidieran irse del club con el pase en su poder, luego de una gran huelga en el fútbol argentino. Por los serios problemas económicos, Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca, dos de los máximos referentes del plantel, optaron por firmar con River Plate, mientras que Carlos Tapia y Julio Olarticoechea se sumaron al Xeneize desde el Millonario.

“¿Esa fue la traición?”, le preguntaron. “No, son otras cosas, no quiero seguir tocando el tema”, dio por cerrado el tema Passucci, quien trabaja desde hace una década en Boca Juniors como captador de talentos.

Otras frases destacadas:

El aniversario del debut de Diego Maradona en Boca el 22 de febrero de 1981 (4-1 a Talleres):

“Recuerdo que la Bombonera explotaba. Había 80-90 mil personas. Me acuerdo la avalancha en los goles. La tribuna se venía abajo”.

“Cuando Diego llega yo ya estaba hacía una semana. Nos cambió la vida a todos: al hincha, al mundo Boca y a los jugadores del plantel. Maradona era maravilloso, simple y muy humilde en la intimdad. Con muchas ganas de dar una mano a todos, siempre preguntaba qué necesitaba, qué te hacía falta. Le gustaba colaborar y ayudar a los compañeros. Tenía una pasión por eso”.

“Le costó adaptarse. Boca, para la mayoría, te requiere seis meses de adaptación. Es una cosa increíble, un club tremendo por donde lo mires. Mi función era quitar la pelota y entregársela a Mardona y Brindisi. Ellos hacían maravillas”.

Passucci y Diego Maradona en el Boca del 81

La muerte de Maradona:

“Lo tomé con mucho dolor, sorprensa y tristeza. Lo fui a visitar en cus casa de Bella Vista porque yo tenía una escuelita a tres cuadras. Charlamo un ratito pero era muy difícil acercarse. Era dificil ser Maradaona, a él le costó mucho sobre todo en el último tiempo. La vida la sufrió, no la disfrutó en los últimos años”.

Su rol como captador de talentos en Boca Juniors:

“Trabajo en el área de captación para las juveniles hace diez años. Estoy muy feliz, me encanta lo que hago. Disfruto detectar un buen valor y que quede y ande bien es maravilloso”

“Hoy debe jugar un mix, un equipo respaldado por tres o cuatro jugadores de expericenca y chicos en formación, más jugadores consolidados. Ese mix con un buen sistema terminas siendo un equipo poderoso”.

El presenet del club:

“Boca está en formación, con un sistema que se está evaluando. Puede ocurrir que no guste el juego, pero se gana. Creo que en tres o cuatro fechas Boca va a ser un equipo temible. River es distinto, Boca busca su sistema y no tiene nada que ver con River. Boca tiene un sistema agresivo, presiona arriba, en campo contrario y cuando ataca te lastima y mucho. Tiene jugadores que marcan la diferencia”.

“Hoy no es necesario pegar para jugar de cinco, hoy hay más colaboración con los colantes. Antes era pico y pala, había que ser duro y anticipar con agresividad”.

