La dura sentencia del hombre que fichó a Messi en el Barcelona: “Está sufriendo en el PSG, es un equipo de mercenarios”

Carles no está contento con el presente de Messi en el París Saint Germain

El presente de Lionel Messi en el París Saint Germain transita un camino irregular, más allá de que regala destellos de su talento. Todavía en búsqueda de afilar su sociedad con Kylian Mbappé y con la vuelta progresiva de Neymar al equipo titular luego de su lesión, desde España miran de reojo la campaña del cuadro francés con la esperanza de un regreso prematuro de la Pulga al FC Barcelona.

Carles Rexach, el protagonista de la primera firma de argentino con el blaugrana, opinó sobre la actualidad del ganador de siete Balones de Oro. “Messi está sufriendo en el PSG, es un equipo de mercenarios. No juegan un fútbol bonito o espectacular ni como conjunto, ganan porque un día aparece Neymar, otro día Messi, Mbappe y le solucionan la papeleta, pero como equipo no están definidos”, disparó quien hizo firmar a Messi en una servilleta en charla con Super Deportivo Radio.

Además, aseguró que la Pulga eventualmente armará las valijas para volver al club donde forjó todo su legado: “Messi está obligado a regresar al Barcelona de lo que él quiera. A mi me gustaría que se quede a vivir en el Barcelona. Su vida futbolística la tiene que terminar aquí”.

La servilleta con el compromiso que Carles Rexach firmó en nombre del Barcelona para contratar a Lionel Messi

Por otro lado, describió sus sensaciones sobre la temporada que está realizando el conjunto culé bajó la batuta de Xavi Hernández y sin el astro argentino en sus filas. “El Barcelona sin Messi generó un antes y un después. Será inigualable e irrepetible que vuelva a tener un jugador como Messi. Dejó un hueco como persona y futbolista que es imposible de llenar. Encontrar un fenómeno de la talla mundial como él será imposible. Barça y Messi era un binomio espectacular. Hay un Messi del Barça y hay un Messi del después”, agregó Carles con aires de nostalgia.

Y aprovechó para pedir una explicación de la razón por la cual el rosarino decidió iniciar un nuevo capítulo de su carrera profesional en la capital de Francia: “Aún la verdad de la salida de Messi no se conoció y seguramente se sepa con el correr del tiempo. Me hubiese gustado que se retirara en el Barcelona. Un hombre que nació aquí, me hubiese gustado que se retire jugando en serio aquí”.

Rexach se detuvo a marcar un paralelismo entre Barcelona y París Saint Germain para explicar su postura de por qué este equipo lleno de estrellas no termina de engranar. “Fue a parar a un equipo que se ha formado a base de talonario que juegan para ellos mismos. En cambio, el Barcelona jugaba para Messi. Messi aquí era la guinda del pastel y eso hace que sea muy difícil que Messi pueda encontrar un equipo que tenga esa relación: club y jugador. Su época en el Barcelona será irrepetible”, añadió.

Rexach fue un pilar importante en la llegada de Messi al FC Barcelona

Y cerró sobre la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Qatar a fines de año: “Messi debiera ganar el Mundial y retirarse. Se lo merece. Sería rematar la faena y podría decir ‘no juego mas’. Meter un gol, ganar el Mundial y decir ‘hasta aquí hemos llegado’ sería de película”.

