Cinco costillas fracturadas y un pulmón perforado: ganó su pelea con una de las patadas más brutales en la historia del MMA

Andrey Koreshkov fracturó a Chance Recountre con una patada

Algunos se animaron a denominar esta acción como una de las patadas más violentos en la historia de las artes marciales mixtas. Independientemente de la valoración que recibió esta intervención, lo cierto es que el triunfo de Andrey Koreshkov sobre Chance Recountre en Bellator es uno de los hechos más brutales de los últimos tiempos en las MMA.

El peleador ruso sumó su 25° triunfo en esta disciplina, pero seguramente esta presentación fue la más resonante de su carrera que ya lleva más de una década. El Espartano necesitó de poco menos de 1 minuto para demoler a su rival en el primer round con una patada giratoria a la zona de las costillas que fue letal: Black Eagle cayó al suelo y antes de sufrir un castigo mayor el árbitro paró la pelea.

ChanceRecountre compartió una foto desde el hospital tras la pelea (Foto: Chance "Black Eagle" Rencountre MMA)

Las imágenes de la acción del luchador ruso rápidamente se viralizaron por la violencia del impacto, aunque la noticia tuvo mayor resonancia al conocerse el parte médico del derrotado norteamericano: “Me siento bastante feliz por ser un hombre con 5 costillas rotas, un pulmón perforado medio lleno de sangre y un riñón magullado”.

El mensaje de Recountre en redes sociales estuvo acompañado por una foto suya desde la cama del Hospital William W. Backus ubicado en Connecticut y también con una captura de la placa donde se ven las costillas fracturadas tras la radiografía. “Muchas a todo el personal de Bellator por su arduo trabajo tanto antes como después de la pelea. Me siento muy bien atendido. Cosas que pasan. Me voy a poner un poco de metal alrededor de las costillas y volveré como Wolverine con el esqueleto de adamantium”, bromeó sobre su estado.

La radiografía con las fracturas que subió Chance (Foto: Chance "Black Eagle" Rencountre MMA)

“Me gustaría desear una pronta recuperación a mi oponente Chance Rencountre. En nuestro combate, se lesionó (por lo que sé, se trata de una fractura de 4 costillas). Chance, eres un gran luchador, he visto tus actuaciones en la UFC, por lo que me he sintonizado con un combate duro. Nuestro deporte es muy duro, ¡cada segundo en la jaula es un riesgo! Espero que te recuperes pronto”, le devolvió del otro lado el atleta ruso de 31 años que desde el 2012 es parte de la empres Bellator, una de las más importantes de artes marciales mixtas. Esta actuación le permitió sumar su 25ª victoria en 29 presentaciones, teniendo en cuenta que fue derrotado en 4 ocasiones.

Para el norteamericano Recountre, de 35 años, la velada Bellator 274 que se desarrolló en el Mohegan Sun Arena de Uncasville fue su evento número 21 dentro de las MMA con 16 triunfos y 5 derrotas. Sin embargo, su trayectoria iniciada oficialmente en 2013 osciló entre distintas compañías de artes marciales mixtas y hasta llegó a encadenar cuatro peleas en la UFC con dos caídas y dos victorias.

“Sufrió cinco costillas rotas y un pulmón perforado por la patada de talón que le dio Koreshkov. No es el resultado que queríamos, pero la patada estuvo bien colocada y habría detenido a cualquiera. La próxima vez tendremos un campamento completo y volveremos más fuertes. Chance está de bueno humor y preparándose para la cirugía. Gracias Bellator, su ayuda ha sido tremenda”, destacó en Instagram Brian Butler-Au, representante del peleador derrotado.

La velada de Bellator del fin de semana tuvo a esta pelea de peso welter como una de las estelares, aunque la cartelera principal se la llevó la batalla que tuvieron el norteamericano Logan Storley y el brasileño Neiman Gracie con victoria por decisión en las tarjetas del primero.

El momento exacto de la patada de Koreshkov

