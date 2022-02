Messi dio detalles de su relación con Mbappé y habló sobre el poder que tiene el PSG

El argentino analizó su presente en el conjunto francés

El desembarco de Lionel Messi en París Saint Germain fue con un objetivo claro: seguir compitiendo al máximo nivel y frente a los mejores de Europa. El argentino notó que su momento con el FC Barcelona había llegado a su fin cuando la dirigencia no pudo renovarle el contrato por el tope salarial y emigró a un equipo con grandes figuras como Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos y Ángel Di María, entre otros. Todavía en proceso de adaptación, la Pulga analizó en una entrevista su presente con el cuadro francés.

Más allá de la sequía continental que tiene el club parisino, Lionel reconoció que es uno de los grandes proyectos que existen actualmente. “El PSG es un club que viene en crecimiento hace diez, once años. Viene creciendo muchísimo, tiene mucha ambición y muchas ganas de seguir creciendo. Tiene mucho margen de crecimiento y el poder para hacerlo. Creo que hoy en día está entre los grandes clubes del mundo y que de a poquito se va desarrollando aún más todavía. Hoy por hoy no tiene nada que envidiarle a los grandes clubes históricamente”, inició en charla con el canal oficial de la entidad.

Además, hizo párrafo aparte para hablar del torneo más importante el cual todos anhelan conseguir: “Ganar la Champions es complicado porque es una competición donde están los mejores. Porque cualquier detalle, cualquier error, te puede dejar fuera de la competición al competir contra tan grandes clubes y equipos. Creo que tenemos un equipo como para poder conseguirla, estamos muy ilusionados y tenemos muchísimas ganas de poder realizarlo. Pero hay que ir con tranquilidad, es difícil conseguir la Champions ya que no siempre gana el mejor. Hay que estar pendiente de todos los detalles y armar un gran equipo porque al final los fuertes son los que consiguen los objetivos. Nosotros estamos en el camino y con la ilusión de hacernos más fuertes todavía”.

La sociedad Messi-Mbappé todavía sigue en construcción (Foto: Reuters)

El ser partícipe de un plantel repleto de estrellas desde la visión de Messi no deja de ser un privilegio a sus 34 años. “A Di María lo conozco de la Selección, con Ney jugamos en el Barcelona juntos. Kylian era el que no conocía ni dentro ni fuera del campo y de a poquito nos vamos conociendo mucho más. Sobre todo conocernos dentro del campo para intentar de relacionarnos mejor, de ver cómo nos sentimos cómodos el uno con el otro y obviamente que es muy lindo estar en la cancha con los mejores. Tuve la suerte de hacerlo mucho tiempo en el Barcelona y tengo la suerte de jugar siempre con los mejores. Hoy me toca hacerlo en el París y estoy feliz, con ganas de seguir haciéndolo”, explicó sobre el vestuario del PSG.

Para cerrar, se detuvo a resaltar a los hinchas que cada fin de semana se acercan al Parque de los Príncipes a alentar al equipo. “Es un estadio muy especial por cómo lo vive la gente. La manera de vivir los partidos, estar los 90 minutos cantando. Ya lo había vivido cuando estuve de visitante cuando vine de Barcelona. Ahora que lo tengo a favor, tenerlo cada fin de semana, cada partido, es muy lindo. Se siente, porque yo te digo: no paran ni un minuto. La explosión de un gol en un estadio cerrado hace que retumba todo”, concluyó.

El cuadro de la capital de Francia volverá a salir a la cancha este sábado 26 de febrero recibiendo al Saint-Éttiene por la Ligue 1, una semana más tarde hará lo propio pero frente al Niza para luego, el miércoles 9 de marzo, visitar el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid en busca del pase a los cuartos de final de la Champions League.

