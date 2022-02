Rodolfo De Paoli renunció como DT de Barracas y es el primer técnico que se cobró la Copa de la Liga

Rodolfo De Paoli llevó a Barracas Central a Primera, pero luego de tres jornadas con derrotas presentó su dimisión

Rodolfo De Paoli renunció como entrenador de Barracas Central luego de la caída del Guapo 2 a 0 frente a Tigre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, en el que su conjunto hizo de local debido a la cercanía con su cancha. El DT plasmó en 2021 el anhelado ascenso a Primera División, pero decidió dar un paso al costado debido a las tres derrotas en igual cantidad de fechas disputadas en la Copa de la Liga Profesional.

El también relator no asistió a la conferencia de prensa y les comunicó su decisión a los futbolistas después de la caída ante el Matador. En las dos primeras jornadas del presente torneo perdió en su estreno en la máxima categoría por 3 a 1 ante Barracas Central en Santiago del Estero y más tarde 2 a 0 contra Lanús, también de visitante.

“Es un mensaje para la gente del club, para esta familia, agradecerle esta posibilidad que me brindaron el año pasado, en especial a Matías Tapia (presidente), con toda su gente, a toda la familia Tapia que me abrió las puertas y me dieron la posibilidad de mostrar mi capacidad junto a todo mi cuerpo técnico de conseguir un ascenso histórico a Primera División”, dijo Rodo en un video que publicó el club en sus redes sociales.

Rodolfo De Paoli anuncia su renuncia como DT de Barracas Central.

“Más allá de que muchos crean que fue porque no se dan los resultados, es una decisión que ya tenía tomada hace diez días, es por un tema muy personal y el equipo hoy, con la tercera derrota consecutiva necesita una inyección anímica y hoy lamentablemente no se la puedo dar, así que les deseo lo mejor a este plantel, a este club y estoy agradecido eternamente. Es un hasta luego, no un hasta siempre. Muchas gracias”, agregó.

El encuentro ante el conjunto de Victoria fue el primero de local y su gente, que pudo verlo en Primera, fue testigo de una nueva derrota. Habrá que ver quién será el reemplazante de De Paoli y la decisión recaerá en manos de los dirigentes de Barracas, entidad comandada por la familia Tapia. Por ahora, Sergio Ramos, ex jugador y actual DT de la Reserva del club, podría reemplazarlo en los entrenamientos de esta semana.

Luego llegar a Primera el entrenador habría planteado su salida, pero los dirigentes del equipo del sur de la Ciudad de Buenos Aires lograron convencerlo para su continuidad. De hecho, con el fin de poder sumar unidades desde el arranque, se incorporaron 14 futbolistas en el mercado de pases, todos libres o a préstamo, aunque el equipo fue superado en los tres partidos. De esta forma, Rodo es el primer entrenador en abandonar su puesto en la Copa de la Liga Profesional.

Sin embargo, en los tres partidos jugados los dirigidos por De Paoli no mostraron un buen funcionamiento general. Cabe recordar que desde este año retornaron los descensos y los equipos que lucharán por mantener la categoría deberán sumar la mayor cantidad de puntos posibles para poder cumplir con ese objetivo.

En una temporada atípica por el Mundial de Qatar que comenzará el 21 de noviembre, los clubes con menos presupuesto la tienen complicada por la gran cantidad de partidos que tendrán tanto en el presente torneo como en la segunda parte del año con la Liga Profesional.

El partido que terminó desencadenando la salida de De Paoli fue el de este lunes, que abrió la actividad y que terminó con victoria de Tigre por 2-0. Los goles del Matador fueron convertidos por Pablo Magnin e Ijiel Protti, a los 41 y 23 minutos, de la primera y segunda etapa respectivamente.

Fue un partido parejo en el que Barracas Central encontró espacios luego de ir 0-1, pero el elenco del visitante supo capitalizar una de sus salidas para liquidar el pleito. Ambos son los conjuntos que llegaron de la Primera Nacional y por ahora el Matador es protagonista en la Zona 2 donde se ubicó tercero con cinco puntos, a cuatro del único líder, Estudiantes de la Plata, que tuvo una sumatoria perfecta. Mientras que el Guapo es último en la tabla y por ahora no tuvo el estreno que esperó en la Primera División.

