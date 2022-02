La pregunta que incomodó a Juanfer Quintero tras su gran gol en la victoria de River Plate ante Newell’s

Al colombiano le consultaron por el hecho de ser suplente... Y no le gustó

Juanfer Quintero volvió a ser importante en el triunfo de River Plate, esta vez ante Newell’s, por 2 a 0, en el Coloso Marcelo Bielsa. Frente a Patronato, la semana pasada, también había ingresado en la segunda etapa y había anotado de penal para el 4-1 definitivo. En Rosario, abrió el marcador a falta de 18 minutos para el final, con un remate de primera y de afuera del área, luego de que Julián Álvarez forzara el error en la salida del arquero Arboleda.

Sin ser titular fijo, el colombiano, de 29 años, volvió a demostrar su valía en su segunda etapa bajo la tutela de Marcelo Gallardo. Sin embargo, cuando le consultaron sobre el hecho de que no siempre comienza de arranque en el equipo, respondió con un dejo de fastidio. “La verdad no quiero hablar de eso. Llevo tres años hablando lo mismo, el que entra, el que juega de titular… Lo importante es que River gane, no que entre yo diez o quince minutos. El equipo es lo más importante y eso es lo que vale”, subrayó. En esta oportunidad, estuvo en cancha los segundos 45 minutos, en reemplazo de Tomás Pochettino.

Tras el encuentro, se dio otra particularidad: cambió su camiseta con... Pablo Pérez. Sí, justo el mediocampista ex Boca, que sufrió a Juanfer -autor de un gol clave, el segundo, el que destrabó el pleito- en aquella final de la Copa Libertadores que River ganó por 3 a 1 en el Santiago Bernabéu en 2018.

“Le tengo mucho respeto y hace muchos años que hablamos. El respeto se demuestra así. Me pidió la camiseta y se la vamos a mandar ahora”, describió Quintero el vínculo profesional que los une, más allá de las rivalidades a las que supieron exponerse en tan tensa serie final.

El enlace retornó a Núñez luego de su paso por el Shenzhen de China y firmó contrato en calidad de libre hasta diciembre de 2022, con opción a extenderse por otro año. Su plan implicaba recuperar su mejor versión (que había conseguido con Gallardo como DT) y estar cerca de su selección, que está batallando por lograr una plaza para el Mundial de Qatar. El Millonario presentó la incorporación bajo el eslogan “El retorno del Rey”. “A seguir escribiendo historia”, prometió él. Y ya empezó a cumplir.

Las mejores acciones del triunfo del Millonario en Rosario

OTRAS DECLARACIONES DE JUANFER

El relato de su gol

“En el primer tiempo vimos que el arquero de Newell’s estaba un poco confuso y por eso fuimos a presionarlo. Estuvo esa presión y me quedó a mí. En una cuestión de segundos pude definir. Es un gol que no da la victoria dentro del campo”.

Su análisis del partido, por la tercera fecha de la Copa de la Liga

“Sabíamos que iba a ser muy difícil por los jugadores que tienen y por lo que implementan en el campo y estoy contento porque nos llevamos este triunfo”.

