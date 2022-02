El Kun Agüero hizo el relato más curioso del primer gol de Julián Álvarez en River-Patronato: lo remató con un exabrupto

El ex futbolista se animó a narrar en vivo el 1-1 parcial del delantero durante River-Patronato

El Kun Agüero streamer gana cada vez más preponderancia luego de que el futbolista decidiera retirarse del fútbol por problemas cardíacos. El ex Manchester City y Barcelona, campeón de América con la selección argentina en 2021, opina, bromea y... También relata.

El ex futbolista, de 33 años, se animó a narrar en medio de su transmisión en vivo un retazo del encuentro en el que River Plate goleó 4-1 a Patronato por la Copa de la Liga Profesional. Y lo hizo con su estilo particular, jocoso. “Patadón de Patronato, siga, siga, y Enzo Pérez, ¿está jugando Enzo Pérez?”, comenzó oscilante, sin dar demasiadas precisiones sobre la acción.

“Buen cambio de frente, dale, ahí estáaa, Álvarez, ¡goool! Golazo de Álvarez, 1-1 y festeja a lo Pascualito Rambert”, apuntó recordando el avioncito del ex atacante de Independiente, Boca y River. El cierre fue con un exabrupto. “Y le dice a uno, chupame la pija”, soltó, susurrando, como con complicidad con sus espectadores.

A los 21′ del cotejo disputado en el estadio Monumental, David Martínez fue el que soltó el cambio de frente al claro, de izquierda a derecha, que fue destacado por Agüero. Allí recibió Andrés Herrera, quien envió al área de primera para el Araña Álvarez, quien definió y convirtió la igualdad parcial. Luego le sumó otras dos conquistas (el tanto restante fue de Juanfer Quintero).

La conquista que relató el Kun

Agüero y Álvarez fueron compañeros en la Albiceleste. Y el punta surgido de Independiente llegó a confesar que habló con él antes de que se concretara su pase al City (se sumará en junio o luego del Mundial). “Es bueno en serio, muy bueno. Me llevo muy bien con él. Las veces que estuvimos en la Selección siempre nos cag... de risa. Siempre me preguntó cosas y yo como delantero le dije mi experiencia, después él decide. Me gusta”, lo elogió.

“Habría que ver en el Manchester de qué lo van a usar. Yo no sé si él se va a acostumbrar a ser un delantero, un ‘nueve nueve’. Yo creo que es un jugador más libre, yo lo dejaría arriba y le diría ‘Movete libre, rompé las pelotas por ahí’ porque es un jugador medio inquieto. Lo dejaría como medio punta, segunda punta o wing”, reflexionó.

“El tema es que Pep Guardiola no usa delanteros, yo estaba ahí y jugaba de pedo. Yo era nueve, pero normalmente (Pep) no quería jugar con delanteros y (yo) no jugaba. Se acostumbró así, es la táctica de él y no sé dónde Julián podría encajar hoy en el City”, analizó hace 15 días.

