El Kun Agüero se enfureció por las críticas a Messi y canceló una entrevista en Francia: “Son unos giles”

El ex futbolista y amigo de La Pulga apuntó contra la prensa francesa

Lionel Messi volvió a estar en el centro de la escena en Europa. Pero está vez no fue por un nuevo premio que le otorgaron o por haber sido protagonista de uno de los tantos goles en su carrera que generaron devoción en los fanáticos de su fútbol. El día después del triunfo del PSG ante el Real Madrid por 1-0 en el partido de ida de la serie por los octavos de final de la Champions League gracias al gol de Kylian Mbappé, el astro rosarino fue apuntado por la prensa en Francia por su supuesto mal encuentro.

La Pulga malogró un penal en el minuto 61 del juego y, tomando eso como referencia, además del análisis de su actuación durante todo el encuentro, los medios castigaron al argentino con el puntaje más bajo del equipo parisino. El prestigioso periódico L’Equipe sentenció su actuación con un 3: un “mal juego”, dijeron. Por su parte, Le Parisien, el otro diario de renombre del país europeo, también optó por ponerle un puntaje similar: 3,5.

Frente a este escenario, el que salió a respaldar a su amigo y ex compañero en la selección argentina fue Sergio Agüero. El Kun aprovechó un segmento de su streaming en su canal de Twitch para dejar su opinión sobre el rendimiento de Leo contra los Merengues. Y lo primero que hizo el ex delantero del Barcelona fue lamentarse por el penal que Courtois le contuvo a Messi.

“Qué cagada el penal de Leo, la concha de su madre. Encima jugó re bien Leo, la rompió. No porque sea amigo, sino que jugó re cheto. Estuvo bien y muy activo”, dijo mientras compartía sus sensaciones con los miles de seguidores que estaban viéndolo en vivo.

Más allá de eso, Agüero no se quedó callado y confrontó a los que señalaron que el capitán de la selección argentina tuvo un mal partido. “En Francia, las revistas y los diarios lo mataron. Son unos giles”, expresó. Y a continuación, reveló la decisión que tomó con un medio en particular al que no nombró.

“Tenía una entrevista con una revista de Francia. Agarré y le dije: ‘No, porque aguante Lio Messi’. Corta. Así que chau, nos vemos. Ahora, estoy enojado”, completó el Kun.

Messi fue duramente criticado por la prensa en Francia (REUTERS/Benoit Tessier)

Hay que recordar que las críticas de la prensa parisina fueron muy duras para con el juego que desplegó Messi en el primer duelo por los octavos de la Champions League. “¿Fue su peor actuación en una fase eliminatoria de la Champions League en una década?”, preguntó el diario a sus seguidores, además de describir lo que vieron en el campo: “Solo dos apariciones destacadas: aquella pelota en profundidad para Mbappé en el comienzo y un centro encantador en la segunda mitad”. “Pero su desempeño fue en gran medida lento e impreciso y no logró diseñar espacios en las áreas centrales ni funcionó bien con Verratti. Además falló el penal”, analizó L’Equipe.

El periódico deportivo no se quedó allí, sino que también utilizó frases como “hay algo triste en verlo así” y “éste Messi es preocupante” para remarcar, según su apreciación, el pobre encuentro que completó el número 30 del conjunto parisino.

