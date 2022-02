Battaglia borró de la lista de concentrados de Boca a Cristian Pavón

Luego del último entrenamiento matutino en el Complejo Pedro Pompilio, Sebastián Battaglia confirmó la nómina de convocados en Boca Juniors para recibir mañana desde las 21:30 a Colón de Santa Fe en la Bombonera. Entre los 24 citados no figuró el nombre de Cristian Pavón, quien tendría todo acordado para irse libre en julio a Atlético Mineiro, según manifestó el vicepresidente del club brasileño esta semana.

En la conferencia de prensa que brindó ayer, el entrenador xeneize asumió completa responsabilidad respecto a la convocatoria de Kichan: “Cristian es parte del plantel. La decisión de si va a jugar o no la tomo yo. Hay que definir su futuro el día de mañana. Ojalá tenga la posibilidad de renovar y contar con él, pero esas cosas no me involucran. Hoy es parte del plantel, después la decisión de que esté o no, es mía”.

El ex Los Ángeles Galaxy no había formado parte de las convocatorias durante la disputa de la Copa de Verano que el Xeneize disputó en La Plata (tres amistosos), pero sí fue incluido en la última prueba contra Gimnasia en el Predio de Ezeiza: ingresó por Luis Vázquez en el segundo compromiso y anotó un tanto. Frente a este panorama, madura la chance de que no vuelva a ser considerado en este semestre, ya que le quitaría el lugar a otros compañeros que son parte del proyecto deportivo a futuro. De hecho en Ezeiza analizan si es conveniente incluirlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores (acarrea una suspensión de seis encuentros).

La primera nómina oficial de Battaglia en 2022

Otros futbolistas que fueron excluidos para el primer partido oficial de la temporada son Eros Mancuso, Cristian Medina y Norberto Briasco. Los que sí aparecieron en la nómina que se publicó con demora (en realidad iba a darse anoche) son los refuerzos Nicolás Figal, Gastón Ávila (volvió de su préstamo en Rosario Central), Pol Fernández y Darío Benedetto. Quien todavía no formó parte de la lista fue Leandro Brey, ex arquero de Los Andes. ¿Se podrá esperar algo más en este mercado? Desde el Consejo de Fútbol evalúan algunas opciones de última hora.

Aunque no lo confirmó públicamente, Battaglia piensa en los siguientes once futbolistas para recibir al Sabalero mañana, desde las 21:30 en la Bombonera, con arbitraje de Fernando Echenique: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa. Tal como era previsto, el Toto usará la camiseta número 10, mientras que el Changuito Exequiel Zeballos (seguramente entre los relevos) se pondrá la 7.

Aunque Boca no contaría con ningún juvenil desde el arranque, Battaglia afirmó que los chicos tendrán protagonismo en este semestre: “Los chicos tuvieron y tienen su lugar. Han tenido minutos conmigo, los conozco a todos. No hace falta que nadie me diga cómo juegan y me han dado una mano el año pasado. Este año siguen creciendo y mostrando cosas muy buenas, pero todo tiene su proceso”.

Vale mencionar que en la vereda de enfrente quien comandará a Colón es un ex DT campeón con el Xeneize como Julio César Falcioni, que tendrá a disposición a Facundo Farías, hombre que sonó fuerte para Boca en el último mercado, pero no a su flamante refuerzo Wanchope Ábila, quien se recupera de un desgarro en el recto anterior.

