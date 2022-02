Las lágrimas de Lisandro López tras convertir su primer gol en Sarmiento de Junín

La perfecta definición para el 1-0 y su reacción tras la conquista

A los 38 años, con un sitial ganado en el trono de los héroes de Racing, Lisandro López decidió dejar la Academia por cuestiones familiares. Y se mudó a Junín, a ponerse al servicio de Sarmiento, que lucha por mantener la categoría. Pues bien, en el debut del equipo en la Copa de la Liga, Licha anotó el único gol en el triunfo 1-0 ante Atlético Tucumán. Y no pudo contener la emoción.

Fue a los 66 minutos de juego cuando, tras un saque largo del arquero, la peinó Jonatan Torres, su compañero de ataque, y quedó cara a cara con el portero del Decano. Resolvió con un toque sutil por encima de la humanidad del portero, que vio cómo indefectiblemente el balón tomaba contacto con la red.

Enseguida, celebró con su gesto característico, el índice contra la sien. Y lo rodearon y abrazaron sus compañeros. Allí se permitió lagrimear, para luego incorporarse de nuevo al partido, pero por poco tiempo: tres minutos después, sintió un dolor, rengueó, y se tiró al césped. El entrenador Israel Damonte decidió reemplazar al capitán por Luciano Gondou.

“Necesitaba estar cerca de mi mamá, tener contacto diario”, había argumentado sobre su determinación de mudarse a Junín, donde ella vive. Y la ciudad se revolucionó con su nombre “Es un club nuevo en mi carrera, y arrancar con un triunfo me pone muy contento”, dijo, apenas terminado el cotejo por la Zona 1 de la Copa de la Liga.

“Va a ser un año difícil, duro, vamos a tener que pelear mucho, yo soy uno más, que viene a sumar, y a dejar hasta lo que no tengo para que el club que me dio la confianza se quede en Primera”, buscó quitarse el estatus de estrella. En efecto, Sarmiento es uno de los clubes más comprometidos con el promedio: se halla anteúltimo si no se cuentan a los recién ascendidos. Y descenderán dos clubes a la Primera Nacional.

“Todo inicio de temporada siempre es un poco difícil hasta que se encuentre un mejor funcionamiento, somos un equipo que tenemos que mantener el orden, la solidez y a partir de ahí generar juego”, analizó el primer paso, al mismo tiempo que elogió a su asistidor: “Jony es el mejor que tenemos”.

Por último, llevó tranquilidad a los hinchas con un diagnóstico rápido sobre la molestia que lo sacó de la cancha: “Fue un calambre”. Todo Junín respira sabiendo que el jueves Sarmiento podrá contar con su flamante goleador.

El gesto típico del goleador, antes de liberar las emociones (@CASarmientoOf)

