Pergolini habló del conflicto entre Wanchope Ábila y Boca Juniors y criticó a Riquelme: “Hay protagonismos que no tienen que estar presentes”

Pergolini opinó sobre el último acontecimiento que sacudió el mundo Boca

El 31 de marzo de 2021, Mario Pergolini llamó la atención de todo el ambiente del fútbol argentino al presentar su renuncia indeclinable al puesto de vicepresidente del Club Atlético Boca Juniors, tras varias diferencias con el resto de la conducción, especialmente con el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme. Desde que decidió ver las acciones del Xeneize desde afuera, el periodista se refiere de manera intermitente a la actualidad del club que ama y, en este caso, profundizó sobre el presente de la institución y opinó sobre el conflicto de Ramón Ábila con la dirigencia.

El también empresario presentó una postura imparcial respecto a lo sucedido en los últimos días. “Otros clubes tienen problemas iguales y suceden de otra manera. Hay ciertos protagonismos que hay que entender que cuando uno es dirigente no tienen que estar presentes. Por algo se queja tanto la gente. No digo que Wanchope tenga razón o no. Me parece que hacerlo como lo hizo, por Instagram, no está bien y él sabe que no está bien. Pero por algo pasan esas cosas”, explicó en charla con Radio La Red.

Además, argumentó que es momento de que exista mayor cohesión en los pasillos del club: “La gente de Boca lo que quiere es que estemos todos unidos. Hay que pisar un poco más la pelota, ordenarse, charlar bien, tener todo claro, darse un abrazo, somos todos de Boca, trabajemos. No ‘éste es el patio de mi casa y no el tuyo’. Todo es de todos acá. Boca necesita un poco más de unión, tener las cosas un poco más claras. Boca es muy permeable, entonces me parece que la dirigencia tendría que ser de otra manera”.

La relación de Riquelme y Pergolini cambió luego de ganar las elecciones de Boca (Foto: @AmealJorgeAmor)

Por otro lado, se detuvo a contar cómo fue su relación inicial con Riquelme y el cambio de trato una vez que ganaron las elecciones. “Al principio teníamos una buena charla. Lo que pasa es que después con el tiempo me di cuenta de que no era tan sincera y que es difícil meterse en ese mundo de confianza que a veces hay entre gente que es del fútbol y gente que no es del fútbol”, reveló Mario.

Una de las razones de su salida fue la creación de una cuenta de Instagram paralela a las oficiales de la institución en la que se difunden novedades desde el predio que el Xeneize tiene en Ezeiza. Al respecto del conflicto, Pergolini refrescó su postura al respecto: “Tomaron otras decisiones cuando yo les plante ‘miren, no podemos tener un club en Ezeiza y otro club acá. No deberíamos hacer esto o lo otro’. No me escucharon, no tuve la venia del presidente”.

Para cerrar, imaginó el escenario para poder regresar a Boca donde quedó con ganas de haber tenido más tiempo como dirigente. “Creo que la única forma de poder hacer algo en un club es o siendo presidente o estando con alguien de mucha confianza, que no fue algo que me pasó a mí. Y cuando veo ahora que se habla tanto de Boca digo ‘bueno, esto tiene que ver mucho con la comunicación, con las decisiones que se toman y cómo los dirigentes hacen lo que hacen’. Un poco me molesta ver a Boca así”, concluyó.

