El representante de Pavón le respondió a Riquelme y dio su versión sobre la negociación con Los Ángeles Galaxy

Cruce de versiones por la caída del pase de Pavón al cuadro estadounidense

Cada vez que Juan Román Riquelme habla de manera pública, sus declaraciones resuenan en cada rincón del mundo del fútbol. El conflicto de Boca Juniors con Ramón Ábila fue la principal razón que lo motivó a dar una entrevista pero el actual dirigente del Xeneize aprovechó la ocasión para tocar varios tópicos que inquietan a los hinchas. Dentro del temario, apareció la razón por la que el pase de Cristian Pavón a Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos se cayó y sus palabras generaron la reacción del representante del futbolista, Fernando Hidalgo.

“El año pasado hablé personalmente dos o tres veces con Los Ángeles Galaxy y nos pusimos de acuerdo para que Cristian vaya. Ahí ellos dijeron que no hablaban más porque salió la denuncia contra Cristian y no les interesaba más. Durante todo diciembre Cruz Azul habló con su representante y me comunicó Héctor Lara (director ejecutivo del club mexicano) que estaba cerca de arreglarlo, pero al final quedó en la nada”, declaró Román en charla con ESPN sobre la negociación del extremo. Y agregó al respecto de su relación con el reconocido agente: “A mucha gente no le caigo simpático porque me manejo de esta manera muy simple. Nosotros atendemos a todos, es mentira lo que dicen. Defendemos a nuestro club a muerte, eso sí”. Fernando no se quedó con los brazos cruzados y salió a dar su versión de los hechos.

Pavón e Ibrahimovic fueron el frente ofensivo del Galaxy entre 2019 y 2020 (Foto: AFP)

“La última oferta de los Los Ángeles Galaxy por Pavón fue el 10 de febrero de 2021. Y eso es posterior a la denuncia sobre Cristian. Boca rechazó dos veces la propuesta de Estados Unidos. Tienen derecho, pero son responsables”, explicó en una entrevista con Radio La Red. Además, reveló que el Xeneize desechó algunas ofertas por Pavón: “No descarto que, en junio o agosto, el Galaxy haya reflexionado y decidido esperar algún tipo de desarrollo de la causa judicial. La causa se inició en diciembre de 2020. Por ahí en charlas que Riquelme tuvo le manifestaron eso pero yo no lo puedo asegurar. Sí quiero decir que se rechazaron dos ofertas que llegaron después de que se inició la causa. No es que el Galaxy salió corriendo”.

Vale recodar que el delantero disputó la temporada 2019 y 2020 de la Major League Soccer de los Estados Unidos con la camiseta de Los Ángeles Galaxy en la que disputó un total de 35 partidos oficiales y anotó 14 goles. Allí, tuvo la posibilidad de compartir ofensiva con Zlatan Ibrahimovic pero lamentablemente no lograron progresar en ninguno de los dos campeonatos hacia una estrella.

Por otro lado, el representante argumentó que en el último tiempo el precio y el contrato de su cliente cada vez cae más en el mercado actual. “Viene jugando hace dos años con un valor de dólar verdaderamente ridículo que se actualizaba por la suba de la cuota social, pero que con la pandemia nunca se incrementó en los últimos dos años. Sería de ilusos no pensar que ese contrato se devaluó. Nunca se me escuchó, se saltó mi posición”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: