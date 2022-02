El tenso momento al aire entre Juan Román Riquelme y Gastón Recondo: “A ver si entendés”

El directivo de Boca y el periodista en un acalorado debate Redacción:

Después de que Ramón Ábila publicara un explosivo mensaje en las redes sociales, Juan Román Riquelme tomó la palabra, calmó las aguas en el Mundo Boca y le marcó la cancha a Wanchope. En una de las entrevistas que brindó ayer, tuvo un cruce acalorado con Gastón Recondo, conductor del programa de TyC Sports que dialogó con él.

El periodista cuestionó las formas del club de la Ribera en materia de comunicación y Román lo interrumpió: “No, no, no. Está clara la cosa. Vos no la querés entender. Está clarísima. Pará, pará. Yo no me llevo por ningún mensaje de redes sociales. No estoy de acuerdo con vos con que digas que hay falta de comunicación”.

Más tarde, Recondo le dijo que la intención de Ábila seguramente era tener protagonismo en cancha y Riquelme volvió a detenerlo: “No, pará, pará, Gastón. Acá nos equivocamos. Acá hacemos las cosas naturalmente. Yo también cuando era futbolista quería jugar, eh. Pero tenía que cumplir las reglas que había”.

El hilo de la nota continuó: “O sea que con esto que estás diciendo, Román, si Wanchope se queda hasta el 31 de diciembre, está a disposición de Battaglia para que lo ponga”. Y el vicepresidente xeneize nuevamente lo contradijo: “No, no, no, pará, pará, pará. Ustedes confunden todo con el Consejo. Yo no escuché a nadie del Consejo decir nada. Hablen de lo que dicela otra persona. Parece que el Consejo tomó la decisión y no es así”.

El ida y vuelta prosiguió cuando el periodista insinuó que había una mala lectura propia y Román lo cortó: “No, no. ‘Según’, no. Es así. Escuchame, Gastón, a ver si entendés. Vos podés decir lo que vos quieras. Yo te estoy aclarando que a Colón se le dijo que no se le van a dar jugadores a préstamo”.

Recondo, quien estuvo acompañado en el piso por Guido Bercovich, Jessica Dorado, Juan Pablo Marrón (Riquelme debatió acaloradamente por él con la partida de Edwin Cardona como tema puntual) y Gastón Edul (el ídolo boquense lo cruzó al referirse a la dirigencia anterior y le dijo “no me tomes por tonto”), también protagonizó un debate candente al tocar la situación de Cristian Pavón.

“En algún momento estuvo la oferta por Pavón que ustedes desecharon porque consideraron que era suficiente”, mencionó Recondo. Y Riquelme contraatacó: “No, no, pará, pará. Vos hablás y entiendo que tendrás quien te informa. Dejame terminar. Respeto a quien los informa porque es su trabajo. Nosotros no vamos a salir a aclarar las cosas todos los días. Yo me puse de acuerdo con Los Ángeles Galaxy, así que ahí ya tenés tu respuesta. Cuando teníamos un acuerdo, los señores de Estados Unidos dijeron que no querían hablar más del tema porque le salió la denuncia por violencia. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí tienen la respuesta. Nosotros nos pusimos de acuerdo con los Galaxy. Ahora, que después comuniquen otra cosa...”.

Antes del cierre de la entrevista, Recondo y Riquelme se despidieron con cordialidad y respeto. Sin embargo, tuvieron un pequeño cortocircuito más cuando mencionaron a Carlos Tevez y la chance de que integre una lista opositora en las elecciones de 2023. “O sea que si vos vas contra Carlitos...”, articuló su frase el conductor, que fue sobrepasado por el entrevistado: “No, no, no, yo no voy en contra de nadie, Gastón. Ahí estás poniendo algo vos. Ves, eso es lo que hacen ustedes, ¿viste? Siempre Riquelme, siempre Riquelme. Riquelme no abre la boca. Soy clarito. Yo dije que si quiere venir con nosotros, estoy encantado, ¿o no escuchaste que dije eso?”. Debate, tensión y fuertes títulos.

SEGUIR LEYENDO: