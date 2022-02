¿Descuido o provocación?: el video que publicó Carlos Tevez junto a Wanchope Ábila con dedicatorias para Riquelme y Cascini

El Apache y su amigo protagonizaron un episodio lleno de suspicacias 3. Redacción:

Las últimas horas en el mundo Boca fueron una revolución. Es que durante la guerra interna comenzó el viernes, cuando Wanchope Ábila publicó un explosivo comentario sobre su situación en el club desde que llegó a principios de enero tras su paso por el fútbol de los Estados Unidos. “No les debo nada y no les tengo miedo”, citó en una de sus declaraciones más fuertes. A su vez, le puso un ultimátum a la dirigencia para que resuelvan su futuro antes del final del cierre de libro de pases, que será la próxima semana.

Frente a este escenario, el que salió a responder de manera oficial por el Xeneize fue el vicepresidente primero. Juan Román Riquelme, máximo ídolo de la institución, y encargado del Consejo de Fútbol, contraatacó: “Él tiene un contrato con nuestro club hasta el 31 de diciembre. Seguramente no debe estar contento de cómo le salieron las cosas en los Estados Unidos. Está entrenando con nuestro plantel. Y tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones”, explicó el histórico número 10 en varios medios.

Ahora, un nuevo capítulo se sumó a esta historia. Ya en la madrugada del sábado, cuando comenzó el día 5 de febrero, día del cumpleaños número 38 de Carlos Tevez, el atacante que llegó a Boca a finales de 2018, Ábila se mostró junto a su amigo en la celebración de su natalicio y juntos protagonizaron un video en el que dejaron un sugerente mensaje hacia los responsables del Consejo de Fútbol. “Para vos, Riquelme. Para vos, Cascini”, fue la frase que se escuchó en medio de la fiesta por parte de uno de los invitados, y la duda sobre si se trató de una presunta provocación o de un descuido se instaló de inmediato.

Unas horas antes, el ex goleador de Huracán había publicado una historia a su cuenta de Instagram en la que se lo pudo ver abrazado a su ex compañero. “Feliz cumple rey, Carlitos Tevez, lealtad por siempre amigo”, fueron las palabras del delantero de 32 años.

Cabe recordar que Juan Román Riquelme había realizado un raid mediático antes de que se viralizaran las imágenes y había dejado en claro que no se deja llevar por lo que ocurre en las redes. “No quiero opinar sobre redes sociales, yo no tengo pero me cuentan. Me enseñaron a opinar solo de las que hablo personalmente. El tema es fácil, él tendrá que cumplir con sus obligaciones como lo hacemos nosotros y como lo hice yo cuando fui jugador”, había dicho en diálogo con ESPN.

Ramón Ábila había dicho lo contrario en cuanto a la forma en que se maneja la secretaría de fútbol. El atacante recordó en un picante posteo que desde el 3 de enero que volvió de los Estados Unidos nadie se acercó a hablar y en el final de su comunicado dejó un inquietante: “Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario”.

En este sentido, Román respondió: “Cuando dicen que no atendemos a nadie, no es verdad. Atendemos a todos, lo que tenemos claro es que defendemos nuestro club a muerte, es muy simple, hacemos solo eso”. Sin dudas, las aguas suenan fuerte en los pasillos de la Bombonera. Y ninguno de los protagonistas está dispuesto a firmar un armisticio.

