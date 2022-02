Sebastián Villa habló de su relación con Juan Ramón Riquelme, vicepresidente de Boca: “Nos faltó actitud”

El colombiano habló de su relación con Riquelme y Madrid Redacción:

Sebastián Villa fue sometido a un ping pong de preguntas y respuestas en el que apeló a su sinceridad. Desde su relación con Juan Román Riquelme, tras haber formado parte de un conflicto con el Consejo de Fútbol de Boca por viajar intempestivamente a Colombia y quedar apartado del plantel por varias semanas, hasta la final de la Copa Libertadores 2018 contra River en Madrid.

Sebastián Villa, que en el primer semestre del 2021 fue bastión en el ataque de Boca Juniors, suscitó un par de polémicas de las que aún no se deja de hablar. Al extremo izquierdo se le cuestionó por viajar a Colombia más del tiempo autorizado por el equipo para visitar a su mamá, pues atravesaba una delicada condición de salud, y de no asistir a los entrenamientos en represalia por no haber sido vendido al Brujas (Bélgica). Un video en el que se le ve de fiesta junto a Ryan Castro empeoró todo.

Otra de las polémicas de Villa que ha minado la relación con Riquelme se dio en la noche del 30 de noviembre en el partido contra Newell’s, en especial luego de que el director técnico, Sebastián Battaglia, afirmara que su ausencia en el onceno inicial se debió a una intoxicación. Al parecer, el colombiano, junto con su compatriota Edwin Cardona y el peruano Carlos Zambrano, se descuidaron en la dieta durante su rato libre entre el mediodía y la noche del lunes, hecho que no perdona la prensa.

Esta versión, sin embargo, no es la única que está circulando. Se especula que los tres jugadores protagonizaron un nuevo acto de indisciplina, razón por la cual se tomó la decisión de que no figuraran como titulares, aunque Battaglia supuestamente se haya excusado en la intoxicación para no exponer, todavía más a los cafeteros, que suficiente dieron de qué hablar este 2021.

Con el youtuber Ezzequiel, el colombiano se animó a contestar más de 40 consultas en las que calificó su relación con Riquelme con un 5, admitió que al Xeneize le faltó actitud en el duelo decisivo contra su clásico rival en el Santiago Bernabéu y se autoproclamó el mejor jugador del fútbol argentino en la actualidad.

TODAS LAS RESPUESTAS DE SEBASTIÁN VILLA

¿Un ídolo de chico? Ronaldinho.

¿De qué cuadro eras hincha? Atlético Nacional.

¿El mejor en tu puesto hoy? Mbappé.

¿Maradona o Messi? Messi.

¿James o Falcao? Los dos.

Actualmente, ¿Cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? Boca Juniors.

¿Y el mejor técnico? Battaglia.

¿Quién es el mejor jugador? Sebastián Villa.

¿Y de River? (Julián) Álvarez.

¿Tu mayor logro? El torneo de Primera (con Boca).

¿Tu próximo objetivo? Ganar la Libertadores.

¿Un sueño pendiente? Jugar en Europa.

¿Algo de lo que te arrepientas? No.

¿Qué tu clásico descienda o ganar una final internacional? Que descienda.

¿Crees que son candidatos a ganar esta Libertadores? Sí.

¿Te gustaría jugar otra final contra River? Sí.

¿Qué les faltó para ganar en Madrid? Actitud.

¿Una Libertadores con Boca o un título con Colombia? Una Libertadores con Boca.

¿Mereces ser convocado al Mundial? Sí.

¿Una liga europea en la que te gustaría jugar? Inglaterra.

¿Cuánto crees que vale tu pase? Muchísimo.

¿Sufriste insultos racistas en el fútbol argentino? A veces.

¿Te gustaría cumplir todo tu contrato con Boca? Sí.

¿Sentís que le faltaste el respeto al club? Nunca.

Del 1 al 10, ¿Cómo quedó tu relación con Juan Román Riquelme? 5.

¿Tu canción favorita de Boca? Suben y bajan.

¿Quién es el más gracioso del plantel? Fabra.

¿Y el que peor se viste? Campuzano.

¿Quién baila mejor, vos o Fabra? Yo.

¿Quién pone la música en el vestuario? Javi (García).

¿Levanta mucho jugar en Boca? Sí.

¿Tu mayor virtud? La velocidad.

¿Tu mayor defecto? Me desconcentro fácil.

Describí tu juego con una palabra. Explosivo.

¿Gol o asistencia? Gol.

¿El gol más lindo que hiciste? Con Boca ante River (en el 2-2 de la Bombonera).

Si no hubieras sido jugador, ¿habrías sido...? Cantante.

¿En qué gastaste tu primer sueldo? En mi mamá.

¿Pasaste hambre en tu infancia? Sí.

¿Terminaste el secundario? Sí.

¿El mejor jugador con el que jugaste? Tevez.

¿El que más te pegó? (Juan Manuel) Insaurralde.

¿El arquero que más te costó? Andújar.

¿El estadio más lindo en el que jugaste? La Bombonera.

¿Y el más complicado? La Bombonera.

¿Un equipo en el que estuviste cerca de jugar? Brujas (de Bélgica).

¿Un equipo al que nunca irías? River.

¿Te agarraste a piñas en un vestuario? Nunca.

SEGUIR LEYENDO: