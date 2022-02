Un ex Boca se quedó sin club porque no quiso aplicarse la vacuna contra el COVID-19

Federico "Pachi" Carrizo durante sus días en el Xeneize

Una situación llamativa se dio en Paraguay con un protagonista argentino. Es que el delantero Federico Carrizo no pudo renovar su vínculo con Cerro Porteño, luego de que se haya negado a aplicarse la vacuna contra el coronavirus, tal como le exigieron los dirigentes de la institución. El Pachi, que el año pasado vistió la camiseta del elenco de Barrio Obrero, había arreglado la continuidad de su pase antes de retomar los entrenamientos, pero antes de firmar su nuevo vínculo, las autoridades de la entidad le pidieron que se aplique la dosis.

Según la prensa local, el goleador con pasado en Boca se negó a vacunarse contra el COVID-19, por lo que los dirigentes le retrucaron que era condición sine qua non para afrontar la futura temporada. El delantero reiteró su postura y se trasladó a un hotel; y desde entonces los directivos no volvieron a saber de él, ya que no puede retomar los trabajos del Ciclón hasta tanto no firme el contrato.

La comisión directiva de Cerro Porteño implementó la vacunación a todo el plantel ya que este año afrontará además de los dos certámenes de la Liga Paraguaya, la Copa Libertadores y la primera Copa del Paraguay, por lo que quiere evitar sanciones de Conmebol.

El primer rival del 2022 para Cerro Porteño será el recientemente ascendido, Sportivo Ameliano, con el que se medirá el próximo domingo. Y en dicho compromiso no estará Federico Carrizo.

Federico Carrizo en un entrenamiento de Cerro Porteño antes de protagonizar un conflicto con la dirigencia. Foto: EFE

Cabe recordar que el Gobierno Nacional extendió por decreto hasta el 15 de febrero las medidas sanitarias vigentes desde que comenzó el año, aunque habilita al Ministerio de Salud a disponer modificaciones según la situación sanitaria, pero con protocolos específicos. La normativa se limita a extender la vigencia del texto anterior, de modo de sostener algunas restricciones.

De esta manera, por ejemplo, se mantiene la disposición de un aforo máximo del 80% y asistentes con esquema completo de vacunación para espectáculos públicos y deportivos. En cuanto a las actividades sociales, persiste la decisión de que en lugares cerrados no haya más de 200 personas, con ventilación adecuada, y en espacios abiertos hasta 350.

La disposición no menciona las actividades escolares, un punto que seguramente será central en el próximo decreto, porque el inicio de las clases está previsto para el lunes 21. Rige actualmente el “Protocolo y guía operativa para el retorno seguro a instituciones educativas 2021″ y las reglamentaciones específicas de Salud, que permiten la presencialidad de alumnos, pero con restricciones según el espacio físico del cual se disponga en cada institución.

El año pasado, por la carencia de vacunas específicas para alumnos sobre todo de cursos iniciales, la vacunación no era una exigencia, pero este año podría empezar a serlo, estimó el diario ABC Color.

Durante las últimas horas Paraguay registró 5.656 nuevos contagios y 65 fallecidos por coronavirus, y hay 1.134 internados. Desde el inicio de la pandemia, el país sumó 589.318 positivos y 17.386 muertos.

