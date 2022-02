Boca Juniors le hizo una nueva oferta a Colón por el pase de Facundo Farías: el delantero que incluyó en la negociación

Riquelme y Facundo Farías, la joya de Colón de Santa Fe

Facundo Farías pasó a ser uno de las figuras del mercado de pases. Sonó como posible transferencia al exterior, en River Plate y en Boca Juniors. Pero el Xeneize continúa obsesionado con el delantero de 19 años, una de las revelaciones del fútbol argentino en 2021. Y le hizo una nueva oferta a Colón de Santa Fe para quedarse con los servicios del juvenil, de gran parecido futbolístico con Carlos Tevez.

El Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme ofertó 1 millón de dólares y la ficha de Ramón Wanchope Ábila por el 50% del pase de Farías, que el Sabalero había tasado en USD 10 millones. Las negociaciones con el presidente de Colón, José Vignatti, están en marcha: habrá que ver si desde Santa Fe aceptan el ofrecimiento o realizan una contraoferta, demandando mayor inversión en efectivo.

“Es verdad, se reunieron, acabo de hablar con alguien muy cercano a la gente de Boca, me dijo que están negociando. Tengo que hacer lo mejor posible para Facundo como representante, pero más como papá adoptivo, lo tengo que cuidar”, declaró a ESPN Martín Sendoa, su apoderado, quien hace unos días había asegurado que continuaría en Colón. Pero habrá que ver qué sucede con esta nueva avanzada desde la Ribera.

La chance de incluir en el combo a Ábila, quien en el último año militó en la MLS, la liga de los Estados Unidos, empezó a sonar con fuerza en noviembre, luego de que se filtrara la debilidad de Riquelme por el joven, que cuando visitó la Bombonera con su club se sacó una foto con JRR10.

“Me pone feliz que Boca y River se fijen en mí, pero si llega un ofrecimiento de Europa me iría sin problemas. Claro que me gustaría jugar en un equipo grande de Argentina antes. Yo soy hincha de Colón y tengo contrato, me quedaré si no llega nada, aunque claro que debo pensar en mi futuro deportivo y económico, y también en el de mi hermanita”, había declarado Farías, quien en plena pandemia se quedó sin padre y sin abuelo, mientras que su madre murió cuando era niño. Ante esta dura realidad, lo adoptó Sendoa, su representante.

“Es cierto lo que dije de Gallardo: es el mejor del país y me gustaría ser dirigido por él. También tuve una charla corta con Román (Riquelme) después de que jugamos contra ellos y me hizo un chiste sobre ir a Boca con una propuesta seductora, no dije nada y solamente escuché”, detalló hace un mes.

Farías tiene un impactante parecido futbolístico con el Carlos Tevez de los primeros años

Hasta el momento, el Xeneize sumó tres refuerzos: Nicolás Figal, Darío Benedetto, Pol Fernández. A ellos está a punto de sumarse Leandro Brey, arquero de Los Andes, para pelear por un puesto con Agustín Rossi y Javier García. Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, había advertido que el club todavía podía apostar a nutrir aún más el plantel: “No nos conformamos con esto, queremos más. Vamos a estar todos los días trabajando para que se haga lo mejor para la institución y podamos disfrutar juntos los logros que todos soñamos. No nos retiramos del mercado, pero estamos felices con los jugadores que han llegado. Seguimos atentos todos los días las 24 horas”.

Julio César Falcioni, entrenador del Sabalero, aceptó en diálogo con TyC Sports que le interesa contar con Ábila, de 32 años. “Hablamos con Wanchope, tiene ganas de venir a Colón, pero la parte económica e institucional yo no la manejo. Sé que está la gente del club en Buenos Aires para reunirse con el Consejo de Boca. Me dijo que estaba muy contento de la posibilidad de ir a Colón. De ahí a que se pueda concretar, siempre hay temas dirigenciales que se tienen que resolver. Yo digo que toda negociación en este mercado es muy difícil”, remarcó el Emperador. Y arriesgó que el trueque por Farías es una chance concreta “con algún manguito arriba”. ¿Será suficiente, entonces, la propuesta de Boca?

SEGUIR LEYENDO: