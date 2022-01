Gerard Piqué ratificó su amor por River Plate y reveló que es amigo del presidente Jorge Brito

El ídolo del Barcelona reveló que lo une una amistad con Jorge Brito, presidente del Millonario

El Superclásico también se juega en España, y no precisamente por la mítica final de la Copa Libertadores 2018 que River Plate le ganó por 3 a 1 a Boca Juniors en Madrid. En medio de un stream, el influencer Ibai Llanos reafirmó su amor por el Xeneize y contó la propuesta económica que rechazó del Millonario por una cuestión de fidelidad. Lo hizo en un diálogo con Gerard Piqué, estrella del Barcelona, que no sólo ratificó su vínculo sentimental con la Banda, sino que además reveló que es amigo de Jorge Brito, presidente del club de Núñez.

“Hasta dónde llega la lealtad. Un día yo rechacé una cosa con River Plate, que tú la sabes, por el tema de Boca Juniors. Esto la gente no lo sabrá, muchos que me dicen de la Argentina que en su día puse algo de River, me gustaría ver a la gente de Boca rechazando dinero de algo de River. Yo lo hice, del Barsa lo haría también. Sabes que nos pasa con diferentes empresas también”, comentó, en un retazo de la transmisión que fue replicado como bandera por los fanáticos auriazules.

Pero la conversación seguía más allá del recorte. Y fue allí cuando el marcador central, de 34 años, dejó su corazón en Núñez. “Totalmente, tienes toda la razón, y esa es una de las cosas que me gustan de ti también”, le siguió el hilo al streamer. “Y no tengo nada en contra de River, de hecho es un equipo que me cae bien, pero cuando decidí ser hincha de Boca y vi que la gente de Boca lo sentía tanto, dije, joder, no quiero hacer con River, tú eres de River, ¿no?”, le dio pie Ibai.

“Piqué asintió y dijo: “Es más, el presidente es amigo mío, de River, es encantador, y al final le tuve que decir que no se podía hacer, que eres de Boca, no pasa nada”, concluyó la charla, dando a entender que el zaguero multicampeón junto a Messi había sido el puente entre el club y Llanos en la proposición que quedó trunca.

“La amistad de Brito con Piqué es de hace más de 10 años y nació con sus esposas; siempre hablan de jugar en River”, agregó a la historia el periodista Hernán Castillo, cuando el corte de video irrumpió con potencia en las redes sociales.

En 2021, precisamente en otro stream con el popular Llanos (por el que Piqué apostó al punto desde su rol empresario, al punto de ponerlo al frente de transmisiones como la Copa América o el debut de Messi en el PSG), Gerard había dado los argumentos de su ligazón con el Millonario.

“Pues River, la verdad que por Masche, en su época venía y siempre hablaba de River y qué quieres que te diga, no tengo otra explicación”, replicó el zaguero, incluyendo quién lo influenció en la determinación. En efecto, Javier Mascherano y Piqué compartieron plantel entre 2010 y 2018. Juntos celebraron 19 títulos, incluidas dos Champions League y los Mundiales de Clubes 2011 y 2015; este último, precisamente, ante el Millonario de Marcelo Gallardo. Allí mantuvieron una muy buena relación. Y el ex capitán del seleccionado argentino le inoculó la simpatía por la Banda.

