La venta de Julián Álvarez al Manchester City y cómo sigue el mercado de pases de River: 14 frases de Gallardo tras el triunfo ante Platense

Marcelo Gallardo se mostró conforme por la actuación de su equipo en la victoria por 3-0 a Platense. Este resultado le permitió a River Plate alzarse con la Copa Ángel Labruna y ganar confianza de cara a un 2022 en el que tendrá múltiples desafíos. Una vez que terminó el partido, el entrenador Millonario se refirió a varias cuestiones de la actualidad: la llegada de los refuerzos, la venta de Julián Álvarez al Manchester City y la actualidad de futbolistas como Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser fueron algunas de ellas.

“Lo bueno de conformar un gran plantel es que vamos a tener mucha actividad y para eso necesitamos jerarquía. Terminamos el año muy bien, con un equipo que ha sido campeón. El desafío es sostener eso y tratar de generar un mayor compromiso para que este año podamos tener esa jerarquía que te haga sostenerte con el tiempo. Estamos contentos con el mercado que hicimos, con los jugadores que se han quedado y trataremos de seguir evolucionando para poder jugar de la manera que intentamos”, sostuvo el Muñeco en diálogo con ESPN.

Consultado sobre la venta de Álvarez al City, dijo que no ha hablado con Pep Guardiola al respecto, y detalló: “En principio se queda hasta junio y está la posibilidad de que se pueda quedar hasta diciembre. Ese va a ser otro tema, pero tener la posibilidad de que siga con nosotros y la chance de que pueda terminar el año demuestra que es una muy buena negociación la que se ha hecho”.

“Además, no se va a un club de segunda línea, sino a uno de los principales equipos del mundo, que tiene un poderío económicamente y eso nos permite hoy poder contar con el jugador porque en este momento no tiene lugar o no lo necesitan. Eso nos da la chance de seguir con él, porque iba a ser muy difícil salir a buscar un jugador de esas características o de esa jerarquía”, agregó.

Y, respecto del mercado de pases de River, el entrenador fue claro: “No nos bajamos del mercado. Estamos viendo alternativas. No vamos a traer por traer, son nombres puntuales en posiciones puntuales. Si no podemos hacerlo, no lo haremos. Tenemos una población de futbolistas bien armada y bien diseñada, pero necesitamos algún que otro jugador. Si son viables, llegarán y, si no, arrancaremos con esto”.

La situación de Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser es, sin dudas, una de las más tensas que hoy atraviesa el Millonario. Los contratos de ambos se terminan a mitad de año y las negociaciones para sus respectivas renovaciones están paradas, razón por la que los futbolistas han sido separados del grupo. Sobre esto, el entrenador explicó: “Hablé con los dos antes de fin de año, antes de la pretemporada. Son decisiones muy personales. Estuve en parte de las charlas con los directivos y había una idea de negociar. Hay que ser muy respetuoso de lo que se pueda salir a decir y de las posturas, pero cuando ya hay poca voluntad de negociar... Si yo consideraba que el jugador no tenía voluntad de de negociar para quedarse en River, yo tenía que salir a buscar un reemplazante. Eso lo sabían los dos. Estoy muy tranquilo de que el club, aún con sus errores, ha tenido muchísima voluntad de parte de los directivos. Respeto su postura, son decisiones personales, pero yo tenía que saber antes de la temporada si iban a tener voluntad o no de continuar y en base a eso se tomó la decisión”.

River derrotó por 3-0 a Platense en el Monumental (Crédito: Twitter @RiverPlate)

Otras frases de Marcelo Gallardo:

El estilo que le imprime a sus equipos: “Todos mis equipos han tenido un sello que a mí me ha representado. Los planteles se han ido modificado, hay jugadores que se han ido, otros han llegado, pero creemos que a lo largo de todo este tiempo nos hemos desafiado permanentemente para tener buenos equipos que nos han identificado Y eso hace que la gente lo tome como propio. Es un trabajo de muchísimo tiempo hace más de siete años”.

La actualidad de Jonatan Maidana: “Si él no tuviera esa mentalidad, no podría jugar. Tiene una mentalidad muy fuerte y muy marcada, no va a regalar absolutamente nada. Y si juega, va a jugar cómo lo hizo hoy. Y si no juega, se va a entrenar con sus limitaciones -porque el paso del tiempo es para todos-, pero no va a regalar nada. Esa es la mentalidad que yo pido mis equipos, que los jugadores tengan la mentalidad de estar pero no por estar, sino por ser una figura representativa. Él es una buena referencia, tanto como Pinola o como fue Poncio hasta hace poco tiempo. Son jugadores que se entrenan con mentalidad para jugar y eso siempre lo he valorado. Es una exigencia de ellos para mantenerse y es una enseñanza para los más jóvenes. Esa es la manera que para jugar y sostenerse en un club como River, que es muy difícil”.

La polémica con Independiente por Elías Gómez: “No lo llamé. Dijeron muchas cosas. Si tuviese que salir a aclarar todas las mentiras que se dicen perdería mucho tiempo que tendría que usar para pensar en otras cosas más importantes. Yo suelo llamar a los jugadores para saber si tienen intención o deseo de venir a jugar con nosotros. A partir de ahí les comunico a los directivos que podemos ir por ahí. En este caso, a este jugador no lo llame. El comportamiento del jugador me pareció muy noble, él aclaró todo y eso es suficiente”.

Los arqueros Ezequiel Centurión y Franco Petroli: “Son dos chicos del club que vienen haciendo las cosas bien. Tienen buena presencia, son dos buenos arqueros. Quiero ir viéndolos, están en consideración. Vamos a tomarnos este semestre para evaluarlos. Ellos están respaldando a un gran arquero, que es Franco Armani, que nos ha dado seguridad en estos últimos años. Les va a venir bien sentirse cerca, trabajar paralelamente a él y seguir evolucionando”.

Los jugadores que elige para su equipo: “Me gustan los volantes de creación, versátiles, que puedan entender el juego, el posicionamiento y las características de no dar referencias. En eso he pensado y he armado este plantel. Cuando no encontramos el camino, yo necesito de ese control de pelota, de esa variedad en el juego, de que se muevan con libertad pero con una idea clara que es la del control de pelota. Tenemos que tener la posibilidad de ser dinámicos y de llegar con claridad al área, si no no vamos a terminar de cerrar lo bueno que generamos desde el juego. Busco jugadores que me den creatividad en el juego y que se encariñen con el gol. Si pisás el área, estás más cerca de poder convertir. Esa es la variable que queremos darle al juego. Lo hicimos el año pasado y queremos seguir con eso”

La llegada de Esequiel Barco: “Es más volante que delantero, puede ser interno o puede ser extremo por fuera. Es otro jugador más qué nos va a dar una posibilidad porque en el uno contra uno es muy desequilibrante. Tenemos muy poco uno contra uno hoy. Carrascal es uno de ellos y Barco nos puede dar esa característica de romper defensas en el uno contra uno cuando juegan muy cerradamente”.

La intermitencia de Jorge Carrascal: “Siempre ha sido jugador que su talento no ha podido explotarlo con continuidad, pero es un futbolista que tiene todos los condimentos para desequilibrar porque tiene esa gambeta, ese cambio de paso. Hoy lo quise ver ahí (de punta), es una idea que tengo hace un tiempo y puede ser una alternativa directa”.

“Los jugadores talentosos son una debilidad para mí, pero eso tiene que venir acompañado de todo lo otro. Siempre uno les da un poco más de tiempo y les tiene más paciencia porque considera que esos jugadores no salen todo el tiempo. Hay jugadores funcionales a los equipos que van creciendo con el correr del tiempo y otros que nacen talentosos. Me da muchísima pena que no puedan explotar todo ese potencial, pero sigo apostando y seguiré apostando porque considero siempre hay una oportunidad más. Veremos si nos da la razón o no. Hoy cada vez que agarraba la pelota, levantaba a la gente y yo no sé cuántos jugadores hay en el mundo que hagan eso. Pero esto es siempre de a dos: está el entrenador y está el jugador, es un ida y vuelta. Hay que esperar un tiempo, ser más paciente que con otros y a veces River tampoco te espera, la competencia misma no te espera, el plantel no te espera porque hay una competencia permanente. Va a tener que demostrar que se gana el lugar en el día a día, en este ida y vuelta”.

El crecimiento de los juveniles: “Este último tiempo ha sido muy difícil en cuanto a ausencias y el covid-19. En el último trimestre encontramos una funcionalidad en jugadores jóvenes del club que se empezaban a sentir con muchísima más confianza. Jugadores que no tenían mucho lugar, hoy lo tienen. Por eso parece que ahora tenemos más que antes. Esos jugadores que antes eran alternativas hoy son una realidad, como Simón, Enzo Fernández, David Martínez o el mismo Julián Álvarez, que tiene 21 años. Antes teníamos planteles muy sólidos, con jugadores de experiencia y los chicos iban aportando sus cosas. Ahora son una realidad y pudimos sostenerlos. Así se genera una competencia hermosa para desafiarse entre ellos y desafiarme a mí como entrenador de tener posibilidades en el armado y en el recambio”.