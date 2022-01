La inesperada confesión de Ibai Llanos con Piqué: la propuesta de River Plate que rechazó por su amor por Boca Juniors

El streamer confesó que reveló que rechazó una propuesta de River Plate

El streamer e influencer Ibai Llanos confesó en 2021 su amor por Boca Juniors. “Soy muy fan del fútbol español, lo seguí toda la vida y nunca lo había hecho con el latinoamericano. Nunca tuve equipo en Argentina, pero empecé a streamear, a hacer directos y busqué cánticos de fútbol para motivarme. Ahí descubrí los de ‘Boca, mi buen amigo’ y otras canciones que se cantaban en la Bombonera. Un día me habló Carlos Tevez y empecé a ser fan de Boca. Sus cánticos me transmiten buena vibra y me caen muy bien”, contó el germen de su pasión.

A partir de allí, los vínculos con la Ribera se hicieron más estrechos. Casacas oficiales que fueron a su museo personal (como la de Riquelme, a quien admira) y el cariño de los hinchas. “Me gustó Boca también porque era un equipo de la gente de barrio, humilde. Conocí que muchos equipos de Argentina están muy cerca en Buenos Aires y que la primera liga está dividida por barrios, eso me llamó la atención. El cántico ‘Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón’ es como que me transmite mucho porque es como que da igual lo que pase, que siempre estaremos contigo, es algo que me gustó mucho”, completó.

En España es aficionado del Real Madrid, sin embargo, tejió lazos con el Barcelona a partir de su relación con Lionel Messi y, sobre todo, Gerard Piqué, quien invirtió en su trabajo, al punto de elegirlo para transmitir la Copa América o el debut de la Pulga en el PSG. Precisamente en una charla por stream con el marcador central y empresario, Llanos realizó una confesión: el día que rechazó una propuesta económica de River por su incipiente amor por Boca.

“Hasta dónde llega la lealtad. Un día yo rechacé una cosa con River Plate, que tú la sabes, por el tema de Boca Juniors. Esto la gente no lo sabrá, muchos que me dicen de la Argentina que en su día puse algo de River, me gustaría ver a la gente de Boca rechazando dinero de algo de River”, soltó, con la complicidad de la pareja de Shakira.

El corte de la transmisión se hizo viral y fue compartido por los hinchas del Xeneize en Twitter, con palabras de apoyo al embajador de Boca en el Viejo Continente. Y también fue disparador de burlas al Millonario.

En la misma charla, siguiendo con las lealtades, hubo un ida y vuelta entre ambos que se pareció a un clásico verbal entre el Real y el Barcelona. “Reconoce una época del Madrid que era o ganarlo todo o un poco triste te ibas a la cama, ¿no?”, lo aguijoneó Ibai a su interlocutor. “Habéis ido triste toda la vida, porque nunca has conseguido un triplete, ¿no?” devolvió Piqué, en alusión a la obtención de los tres títulos principales (Liga, Copa del Rey y Champions), que el Barsa logró en 2008 y 2015.

“Bueno, cuatro Champions en cinco años no está mal, ¿no? No es un triplete, pero no está mal. No es una Copa del Rey, pero es una buena copa”, volvió a golpear Llanos, recordando el último campeonato que ganó el equipo de Cataluña.

Piqué dejó varios títulos en la conversación desacartonada con el streamer. Por ejemplo, cómo se desenvolvería si fuera elegido presidente del Barcelona: “Haría un club más moderno. Yo cambiaría muchas cosas. Mandaría a todo el entorno a tomar por culo, que son tóxicos, a tomar por culo. Y el que se sienta señalado como entorno, a tomar por culo”

También se refirió a cómo inciden en él las críticas en las redes sociales: “Cuando me engancho por Twitter, quiere decir que estoy motivado. Me gusta engancharme porque luego me motivo, mi cabeza me funciona así. Cuando estoy indiferente no estoy muy motivado”. Y, por último, incluso se sumergió en el mercado de pases. “Hablé con Vinicius para convencerle de que viniera al Barça”, reconoció. “Si yo fuera Haaland y quiero ganar el Balón de Oro, no iría al mismo equipo que Mbappé”, concluyó, descartando, desde su pensamiento, la composición de la dupla de cracks en el Madrid.

Sin embargo, para el hincha de Boca, lo fuerte estuvo en la voz de Ibai Llanos. Una declaración de fidelidad que le dibujó un trono en la segunda bandera de la Bombonera.

