Gerardo Martino, el entrenador ideal para la Selección Mexicana, según Javier Mascherano

Javier Mascherano. Foto: Twitter @Mascherano

La Selección Mexicana de Fútbol se encuentra en buenas manos con Gerardo Tata Martino en el banquillo de entrenador según Javier Mascherano. El exfutbolista argentino fue uno de los invitados de honor de la FIFA ser testigo de la final de la Copa Árabe y de los avances que Catar ha hecho de cara a la Copa Mundial de 2022.

En su estancia, el jefecito brindó declaraciones para la prensa mexicana en la que aseguró que Martino es un director técnico más que capaz para dirigir a México. Ambos coincidieron en el Barcelona de España (2013-2014) y en la Selección Argentina (2014-2016).

“No puedo hablar de lo que ha hecho en México, porque he visto prácticamente nada… pero sí que se puede confiar tranquilamente, Gerardo es un entrenador que tiene muchísima experiencia a nivel internacional, de selecciones y clubes, y que tiene muchísima capacidad también, entonces puede o no estar pasando por el mejor momento, pero no tengo dudas que es el entrenador ideal para conducir a una selección como México”, comentó en entrevista para Milenio.

The Mexico manager Gerardo Martino walks off the field after the first half of an international friendly soccer match against Ecuador in Charlotte, N.C., Wednesday, Oct. 27, 2021. (AP Photo/Jacob Kupferman)

Y es que, al Tri de Martino se le presentó una turbulencia en su proceso rumbo a Catar 2022 con las últimas dos derrotas ante los combinados de Estados Unidos y Canadá en la Octagonal Final. Antes de ello, México marchaba líder de la clasificación, ahora se encuentra en la tercera posición. No obstante, Mascherano destacó la trayectoria de su compatriota y pidió confiar en sus habilidades.

“Gerardo es un entrenador con una gran experiencia en selecciones porque dirigió a Paraguay e hizo un trabajo excelente, llevándolo a una final de Copa América y cuartos de final del Mundial. Con Argentina tuvimos momentos muy buenos y él decide irse en el mejor momento de esa selección, cuando el equipo ya jugaba muy fluido, y por otro tipo de razones él decidió dar un paso al costado. Es un grandísimo entrenador que he tenido”, sostuvo.

Si bien el cierre de año no fue el ideal para el conjunto mexicano (tres derrotas en cuatro partidos; dos de ellos amistosos), la obtención del boleto al Mundial no luce complicado. Para 2022, Martino y sus dirigidos enfrentarán los seis duelos restantes de la Octagonal Final en donde el rival que luce más complicado son los Estados Unidos, pero se jugará en la cancha del Estadio Azteca.

En enero y febrero tendrán lugar los duelos ante Jamaica (V), Costa Rica (L) y Panamá (L), y en marzo ante Estados Unidos (L), Honduras (V) y El Salvador (L). Es decir, cuatro de los seis partidos se llevarán a cabo en territorio mexicano ante afición local (excepto ante ticos y canaleros que se realizarán sin público debido a las sanciones impuestas por la FIFA).

