Eva Espejo se convirtió en la primera entrenadora campeona de la Liga MX Femenil

Eva Espejo (i) entrenadora deportiva de Rayadas de Monterrey reacciona en una jugada ante Tigres femenil hoy, durante el partido de ida correspondiente a la final del Torneo Apertura 2021 de la Liga Femenil Mx celebrado en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (Foto: EFE)

Las Rayadas de Monterrey se proclamaron campeonas del torneo Grita México Apertura 2021 al vencer a Tigres en tanda de penaltis tras haber empatado en el marcador global (3-1). Con ello, Eva Espejo, entrenadora de las blanquiazules se convirtió en la primera mujer responsable de la dirección técnica en conseguir un título de la Liga MX Femenil.

Hasta antes de este semestre, se habían disputado siete trofeos del campeonato femenil en México (inició con el Apertura 2017). De lo equipos campeones, todos sus entrenadores fueron hombres. Ahora, con el triunfo de las Rayadas, el conjunto regiomontano se convierte en el primero en lograrlo teniendo a una entrenadora como cabeza de grupo.

Entrenadores campeones de la Liga MX Femenil:

Apertura 2017: Luis Camacho Haro - Chivas

Clausura 2018: Osvaldo Batocletti - Tigres

Apertura 2018: Leonardo Cuéllar - América

Clausura 2019: Ramón Villa Zevallos - Tigres

Apertura 2019: Héctor Becerra - Monterrey

Clausura 2020: Torneo suspendido por la pandemia de Covid-19

Apertura 2020: Roberto Medina - Tigres

Clausura 2021: Roberto Medina - Tigres

Apertura 2021: Eva Espejo - Monterrey

Eva Espejo (Foto: Twitter@EMaEsPin6)

Espejo es entrenadora desde 2004, cuando recibió su título por parte de la Escuela Nacional de Directores Técnicos. No obstante, fue hasta el 2015 que recibió la oportunidad de dirigir a un proyecto de dirección con las Tuzas de Pachuca y en 2017 dirigió al equipo en el debut de la Liga MX Femenil. Fueron seis años en los que Eva estuvo al mando técnico de las hidalguenses.

Ya en el verano de 2021, Espejo fue anunciada como nueva entrenadora de la Rayadas y en sólo un semestre al cargo, logró conquistar el segundo título en la historia del club. De esa forma, también se convirtió en la primera directora técnica en consagrarse campeona.

“Encontré un grupo que quería romper barreras y hoy rompimos una barrera en esta liga, este es un gran premio. Me gusta pensar que los sueños se trabajan y se alcanzan y con una acción diaria te acercas a ello y hoy este sueño es realidad”, comentó la entrenadora luego de la final ante Tigres.

Sobre los partidos, Eva explicó que si bien su idea era la de ganar durante el tiempo de juego, haber ganado en la instancia que lo hicieron no fue suerte, sino producto del trabajo hecho día con día: “fueron dos partidos muy cerrados. Yo no quería llegar a los penales, quería ganar en el tiempo regular, pero me voy satisfecha porque supimos sufrir y trabajar para ganar”, dijo.

Finalmente, Espejo se mostró contenta por el resultado obtenido y agradeció a todas sus jugadoras por le esfuerzo realizado: “me debía este reto y hoy mis jugadoras me lo han regalado, todo mi agradecimiento para ellas, porque no lo pensé cuando tuve la oportunidad de dirigir a uno de los dos mejores clubes de la liga, yo sabía que podía con este proyecto y aquí están los resultados”, concluyó.

