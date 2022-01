River aceleró por Gómez, busca a un jugador de otro grande de Argentina y cuándo firman Barco y Quintero

Marcelo Gallardo, feliz con el mercado de pases de River Plate (EFE/Marcelo Endelli POOL)

River viene de proclamarse campeón en la Supercopa Argentina, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. Sin embargo, en el Millonario no se conforman y buscan armar un plantel competitivo y con variantes de lujo para afrontar todas las competencias y regresar a los primeros puestos en la Copa Libertadores.

La dirigencia, con Jorge Brito, Matías Patanian y Enzo Francescoli a la cabeza, se movió con rapidez para que Marcelo Gallardo tenga a varios de sus refuerzos desde el primer día de la pretemporada. Tras cerrar los arribos Emanuel Mammana, Leandro González Pírez y Tomás Pochettino, y con Juan Fernando Quintero y Esequiel Barco a sólo una firma para que sean anunciados de manera oficial, en Núñez ahora apuntan todos sus cañones a incorporar dos laterales y un delantero.

Elías Gómez se inclinó por River Plate tras el llamado de Marcelo Gallardo (REUTERS/Marcelo Endelli)

En la zona izquierda, luego de no avanzar con Fabrizio Angileri (el futbolista se entrena separado del plantel profesional por no llegar a una renovación en su contrato, el cual finaliza en junio -misma situación que el delantero Benjamín Rollheiser-), River Plate metió quinta a fondo para soplarle a Independiente a Elías Gómez.

Si bien el Rojo tenía un acuerdo con Argentinos Juniors, aún no había cerrado los números con el futbolista. Según le confiaron desde La Paternal a Infobae, los de Núñez igualaron la oferta presentada por los de Avellaneda: 1.5 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha del ex Rosario Central y Defensa y Justicia)

Una de las claves para que Gómez se incline por el actual campeón del fútbol argentino habría sido un seductor llamado de Marcelo Gallardo. El zurdo viene de disputar 43 partidos en la pasada temporada con la camiseta de Argentinos, en los que marcó dos goles (Godoy Cruz y Arsenal) y brindó una asistencia (Universidad Católica de Chile).

Marcelo Herrera es una de las principales figuras de San Lorenzo (REUTERS/Esteban Felix)

Con la chance de Fabricio Bustos prácticamente caída (había acuerdo con Independiente, pero no con el jugador, quien estaría cerca de recalar en Inter de Porto Alegre), el Muñeco acercó el nombre de otro jugador que milita en un grande de Argentina para reforzar el lateral derecho: Marcelo Herrera.

No obstante, las negociaciones por el momento no están cerca de llegar a un punto de encuentro. “River llamó para hacer una oferta, pero por ahora estamos lejísimos”, le explicó a Infobae uno de los hombres de peso de San Lorenzo. La intención del conjunto de Boedo es recibir un monto cercano a los 4 millones de dólares por la totalidad del pase del defensor de 23 años. “Se iría sólo por una venta, recibir algún jugador es algo que no priorizamos”, aclaró la misma fuente.

El correntino, que formó parte de la delegación argentina que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es una de las principales figuras del elenco conducido por Pedro Troglio. Desde su debut en el club azulgrana lleva disputados 61 partidos, con 5 goles y tres asistencias.

El miércoles Esequiel Barco se hará la revisión médica para firmar a préstamo con River Plate (Credit: Dale Zanine-USA TODAY Sports)

En lo que respecta a la ofensiva, está previsto que mañana Esequiel Barco se haga la revisión médica para luego firmar su vínculo a préstamo por 2 años con opción de compra. El Millonario le sacó provecho a la situación que vivía el mediocampista en la franquicia de Georgia. El conjunto estadounidense acaba de contratar a Thiago Almada, por lo que debía liberar alguna de sus fichas de peso para crear espacio salarial. Con el venezolano Josef Martínez como un jugador inamovible, el ex Rojo fue el apuntado para abandonar el club.

El joven surgido de Independiente rechazó suculentas ofertas del fútbol brasileño para ser dirigido por Marcelo Gallardo. El volante, que fue campeón de la MLS y de la US Open Cup, jugó un total de 108 partidos con la camiseta rojinegra (19 tantos y 18 habilitaciones).

La otra novedad es que recién el jueves Juan Fernando Quintero firmará su contrato con River Plate, ya que aún faltan algunos detalles de su salida del fútbol chino para que su pase pueda ser anunciado de manera oficial. No obstante, el colombiano ya se encuentra entrenando junto a sus nuevos compañeros mientras se recupera de la lesión que sufrió en un amistoso con su Selección.

Aunque la dirigencia logró retener a Julián Álvarez al menos hasta junio (Manchester City pagará poco más de 27.5 millones de dólares), en las últimas horas comenzaron a interiorizarse en la situación de Valentín Castellanos, quien reconoció públicamente el interés de River Plate.

El delantero, que viene de ser la gran figura de la MLS (fue campeón con el New York City y el máximo goleador de la competencia, con 22 gritos) dejó en claro su deseo de vestir la camiseta millonaria; aunque su salida tampoco será sencilla. No saldría de Estados Unidos por menos de 10 millones y ya rechazaron jugosas ofertas desde el fútbol brasileño. El mendocino de 23 años nunca jugó en la Primera División de Argentina e inició su carrera en Chile. Luego pasó por el City Torque de Uruguay.

