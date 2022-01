El detalle en la valija de Nicolás Otamendi que enloqueció a los hinchas de River Plate

Así llegaron De Paul, Gómez y Otamendi al predio de la AFA

Cada vez que Lionel Scaloni confecciona una lista para los compromisos de la selección argentina, hay tres protagonistas que acaparan la atención por sus llamativos atuendos. De cara a los partidos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia, Rodrigo De Paul, Papú Gómez y Nicolás Otamendi volvieron a hacer de las suyas con un sorpresivo nuevo look.

El ex volante de Racing fue tendencia por la remera enorme de Los Simpson que eligió para arribar al aeropuerto internacional de Ezeiza. El Papu no se quedó atrás y con sus zapatillas cautivó una mayor atención, pero el detalle principal estuvo en la valija del defensor con pasado en Vélez, quien lució un look informal pero lo más llamativo estuvo en un detalle que observaron los fanáticos de River en su maleta.

Es que el central cuenta con una colección de calcomanías en su valija y dentro de los recuerdos de Diego Maradona, Lionel Messi, Callejeros, el Indio Solari, Michael Jordan, la Argentina, la PlayStation y la tradicional Ruta 40 se destaca uno con la fecha que quedó grabada en el corazón de los hinchas del Millonario: 9 de diciembre.

Es que en esa jornada del 2018 se disputó el histórico Superclásico en Madrid que definió la gloria en la Copa Libertadores. Y Nicolás Otamendi, a pesar de no haber jugado nunca en el club de Núñez, tiene un sentimiento especial por La Banda.

Cabe recordar que los tres futbolistas dejaron mensajes de alegría a su arribo al predio que la AFA posee en Ezeiza. “¡Que lindo estar acá! Vamos selección”, escribió Rodrigo De Paul en su cuenta de Instagram. También publicó varias fotos en su estado, con etiqueta especial Alejandro Gómez y Nicolás Otamendi, quien también posteó: “Argentina: Hogar dulce hogar”.

En tanto, Papu puso en su cuenta oficial: “Que lindo volver a encontrarnos”. Todos con emojis de corazones y mencionando a la Selección.

Así luce la valija de Nicolás Otamendi

Por su parte, el entrenador debió hacer un nuevo retoque en la lista de la Selección y citó de emergencia a Nehuén Pérez, defensor del Udinese que se encontraba entre las reservas y no había figurado en la nómina inicial que realizó el entrenador días atrás.

El defensor de 21 años, que surgió de Argentinos Juniors, actualmente se desempeña en el fútbol italiano y llega al combinado mayor ante la baja del mediocampista central Guido Rodríguez, quien tiene coronavirus y no podrá disputar los choques ante Chile y Colombia que se avecinan. “El defensor de Udinese, Nehuén Pérez, se suma a la convocatoria para los partidos contra Chile y Colombia”, comunicó la cuenta oficial de Argentina en las últimas horas.

El combinado albiceleste disputará los partidos ante Chile y Colombia, correspondientes a las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro ante la Roja será el jueves 27 de enero, a las 21:15, en el estadio Zorros del Desierto, ubicado en la ciudad de Calama a 2.260 metros sobre el nivel del mar. La siguiente presentación será el martes 1 de febrero desde las 20:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba contra los cafeteros.

SEGUIR LEYENDO