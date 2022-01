El explosivo mensaje de Pipo Gorosito contra un ex futbolista inglés que criticó a Messi que se volvió viral

Gorosito disparó contra Carragher por sus críticas a Leo Messi (captura de TV)

Néstor Raúl Gorosito volvió a ser tendencia en Twitter luego de un posteo en el que criticó con dureza al ex futbolista inglés Jamie Carragher, quien primero había apuntado contra Lionel Messi por su transferencia al París Saint-Germain (PSG) y luego reveló que el crack rosarino le dijo que era un burro en un mensaje privado. El actual entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata disparó contra el británico y la red social del pajarito explotó con su comentario, en otro episodio de sus picantes posteos.

Carragher, ex futbolista inglés, durante sus 16 años como profesional siempre jugó en el Liverpool, donde se retiró en 2013. Ahora ejerce como comentarista en partidos de la Premier League para la cadena Sky Sports y otro ex jugador inglés, Gary Neville, el viernes le preguntó sobre lo ocurrido con La Pulga y contó la anécdota del mensaje privado por Instagram.

Pipo se puso al tanto del tema este lunes y se indignó ante las declaraciones del ex defensor británico. Otra vez Gorosito usó su cuenta de Twitter para expresar sus sensaciones y fue lapidario con Carragher: “Este pedazo de tronco habla mal de Messi, ¡qué locura!” Su opinión se replicó entre sus seguidores y tuvo más de 25 mil likes, 1.700 retweets y casi 250 tuis citados. Lo cierto es que el DT otra vez fue tendencia.

Gorosito tiene 69,4 mil seguidores y, si bien no es un usuario muy activo, en algunas ocasiones en las que se dispuso a escribir algo hizo arder la red social. No es la primera vez que defiende a Messi ya, que por ejemplo, seis días más tarde de la histórica consagración de la selección argentina en la Copa América tras vencer 1-0 a Brasil en el Estadio Maracaná, Pipo fue con los tapones de punta contra los detractores del capitán del equipo nacional y bancó a Lionel Scaloni y sus ayudantes. “Mis más sinceras felicitaciones al cuerpo técnico de la selección argentina”, fue el primero de sus mensajes. “Hoy escuché que esta era la mejor versión de Messi porque ‘canta el himno, discute con el arbitro y se tiró a los pies’. Son muy cómicos ¡País generoso!” Por último disparó: “Messi, ahora que saliste campeón, capaz que jugás mejor que antes ¡Jajajaja! Es imposible jugar mejor que vos”.

Dos meses más tarde y con la Eliminatoria avanzada, con la Scaloneta perfilada a conseguir su clasificación al Mundial de Qatar 2022, Pipo volvió a arremeter contra los críticos de Messi y agregó su apoyo a Ángel Di María: “Che, que bien qué juega Messi ahora que salió campeón y canta el himno. Qué manga de panqueques. Ah, y Angelito juega bien ahora ¡Qué cómicos que son!”

En una entrevista con ESPN en noviembre explicó dos tuis que fueron tendencia en 2018 en los que puso “Me quiero agarrar a piñas”, “Me quiero pelear”. “Me reputeaban todos por Twitter. En mi barrio cualquiera me ve todos los días. Y me mandaban Gorosito HDP, le mandaban a mis hijas, a todos lados, voy a un club todos los días, el Solís, ¡Nos vemos ahí! El que me quiera agarrar ahí... ¡Me da impotencia la injusticia! Cuando me empezaron a responder me pusieron de todo y uno me puso ‘cuando te agarre te cago a palos’ (risas)”.

El entrenador del Lobo, fiel a su estilo, cada vez que se comunicó a través de la red social no se guardó nada. Sus apoyos a Messi fueron una constante en 2021 y otro caso fueron sus críticas al presidente del Barcelona Joan Laporta cuando Leo se alejó del equipo culé luego de 17 años como jugador profesional.

Otra anécdota que resultó graciosa fue cuando hizo una reflexión en contra de los perfiles ocultos y un usuario lo salió a bancar, pero Pipo entendió que lo estaba insultando y también lo criticó. Ese ida vuelta fue en 2015 y también fue tendencia en aquella ocasión.

Lo cierto es que Gorosito se maneja en la red social como siempre lo hizo, a flor de piel y sin pelos en la lengua. El ex volante de creación surgido en River Plate y que tuvo sus mejores años en San Lorenzo en el fútbol argentino, sigue siendo un personaje único porque se expresa tal cual es y este lunes volvió a ser tendencia.

