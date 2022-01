Alejandro Zendejas, un refuerzo más del América: “Me veo en algunos meses levantando el título”

Alejandro Zendejas. Foto: Youtube @ClubAmérica

Con el torneo Grita México Clausura 2022 ya iniciado, América aún continúa sumando refuerzos en busca del título de Liga MX, trofeo que alzó por última vez en diciembre de 2018. Para este nuevo semestre, las Águilas han fichado cuatro elementos: Jonathan Dos Santos, Diego Valdés, Jorge Meré y Alejandro Zendejas.

Este último jugador, se unió a los azulcremas tras haberse disputado dos jornadas del calendario. Llegó procedente de los Rayos del Necaxa, equipo con el que disputó los primeros 90 minutos del campeonato (un cambio en el reglamento permite participar con dos equipos en un mismo torneo). A su arribo a Coapa, el futbolista aseguró que buscará alzar el título en los primeros meses.

“Sientes el orgullo que un equipo como América se fije en ti. Te llena de ilusión de hacer bien las cosas. Cuando uno llega a un equipo nuevo se imagina lo mejor que puede pasar y más en un equipo como América, que siempre pelea el título, me veo en algunos meses levantando el título. Para eso trabajamos día a día”, dijo en entrevista para el canal oficial del club.

Alejandro Zendejas en entrenamiento con América. Foto: Youtube @ClubAmérica

Con 23 años de edad y nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, Zendejas narró cómo fueron sus primeras etapas como futbolista, sobre su formación en Estados Unidos y, por supuesto, sobre sus primeras impresiones siendo elemento de las Águilas.

“Nunca pensé en jugar otro deporte. Me recibieron muy bien, me acoplé muy bien con mis compañeros. Cotorreamos. Son muy unidos, todos nos llevamos muy bien, por lo que veo. Creo que va a ser muy fácil adaptarme al equipo”, contó, y agregó que cuando recibió la noticia: “Me puse muy feliz, muy contento. Lo platiqué con mi familia, no lo podían creer”.

Alejandro se desarrolló como futbolista en el balompié estadounidense con el FC Dallas. Posteriormente fue fichado por las Chivas de Guadalajara en el verano de 2016. Un año más tarde, fue cedido a préstamo al Zacatepec en la entonces Liga de Ascenso. El regreso al conjunto rojiblanco fue infructuoso y para mediados de 2020 se marchó a Necaxa, donde jugó hasta este enero cuando fichó por equipo capitalino.

“Sí, todos me decían que es el ‘ojo de todo México’ y se nota. En todos lados se habla de América, es un gran paso. Yo vengo a trabajar, a mejorar a adaptarme lo más rápido y a poner mi granito para conseguir los objetivos”, aseguró.

América es el cuarto equipo de Alejandro Zendejas en México, Chivas, Zacatepec y Necaxa sus anteriores. Foto: Twitter @ClubAmerica

Sobre las expectativas que tiene con su nuevo club, Zendejas refirió entre sus objetivos están los de conseguir campeonatos y se dijo advertido sobre la magnitud mediática que representa jugar con la casaca azulcrema.

“Me imagino que la presión va a estar mucho más exigente, pero es algo que cada futbolista tiene que manejar. Para eso hacemos esto, es lo que nos gusta y nos apasiona. Me gusta jugar en medio campo, llegar a portería. Me gusta recuperar el balón, ser intenso y siento que siempre me vas a ver corriendo tratando de ayudar”, expuso.

América a disputa un partido en este Clausura 2022 debido a que su duelo contra Mazatlán fue reprogramado en el calendario (mantenimiento al Estadio Kraken). En la jornada uno visitó la cancha del Cuauhtémoc para enfrentar a Puebla en enfrentamiento que terminó con empate a un gol. Es entonces, que las Águilas suman un punto y de momento, se ubican decimoprimeros en la clasificación.

