“Tecatito” Corona podría debutar en la Copa del Rey ante el Betis de Guardado y Lainez

Jesús Corona a su llegada al Sevilla FC. Foto: Twitter @SevillaFC

A menos de 48 horas de ser anunciado como nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club, Jesús Manuel Corona podría debutar con el equipo. El futbolista mexicano podría estrenarse con la casaca blanquirroja en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Real Betis, club en el que militan otros dos connacionales: Andrés Guardado y Diego Lainez.

El fichaje del exjugador de Rayados de Monterrey y del Porto con el conjunto andaluz fue dado a conocer de manera oficial la mañana del viernes 14 de enero a través de las redes sociales del club. No obstante, la transferencia del futbolista ya se conocía. Días antes de la noticias se supo que Corona había viajado a Sevilla para realizar exámenes físicos y ultimar detalles en su contrato, mismo que finalizará en el verano de 2025.

“Las primeras horas fueron muy emocionantes, desde que me recibieron a mí y a mi familia, los compañeros… Me han dado un recibimiento muy positivo y me va a ayudar a encajar más rápido. Estos últimos días he estado ansioso porque tenía ganas de formar parte de este equipo. He ido viendo cuál era la mejor opción, si quedarme un poco más o venir… pero tenía mucha ilusión y por eso estoy aquí”, dijo Tecatito en su primera entrevista como sevillista.

Jesús Corona. Foto: Twitter @SevillaFC

Guardado y Lainez como padrinos

El estreno de Corona en el fútbol español podría estar apadrinado por sus compatriotas en el Betis. La disputa de los octavos de final del torneo de Copa podría ser el escenario en el que Tecatito haga su debut. Guardado y Lainez son los rivales en turno para el Sevilla (sábado 14:00 horas, tiempo del centro de México).

El director técnico de los palanganas, Julen Lopetegui, compartió que la llegada del mexicano fue por deseo expreso. Ambos coincidieron durante el periodo de 2014 a 2016 cuando el español entrenó a los Dragones. Allí, Corona se estableció como un elemento importante en las alineaciones del entrenador a pesar de no haber conseguido ningún título.

Fue el mismo Lopetegui quien dejó saber sobre la posibilidad de ver a Tecatito en la cancha del Estadio Benito Villamarín este sábado. En conferencia de prensa, el técnico se mostró feliz por el fichaje del mexicano y dijo que espera poder contar con él ante el archirrival del equipo.

Soccer Football - Champions League - Group G - Sevilla v VfL Wolfsburg - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - November 23, 2021 Sevilla coach Julen Lopetegui REUTERS/Marcelo Del Pozo

“Es un jugador que viene a ayudarnos, que puede jugar en diferentes posiciones. Un jugador de un buen nivel, al que conocemos bien. Esperamos que pueda estar mañana (sábado) para podernos ayudar. Hace poco jugó 45 minutos y vamos a esperar a mañana, porque hay varios escenarios abiertos”, refirió Julen.

Nacido en Hermosillo, Sonora, y con 29 años de edad, Corona jugará en España por primera vez en su carrera. Antes ya lo hizo en Portugal con el Porto y en los Países Bajos con el Twente. Compartirá vestuario con nombres como los de Jules Koundé, Jesús Navas, Lucas Ocampos, Ivan Rakitic y Alejandro Papu Gómez.

“El prototipo de Jesús Corona es una de mis debilidades, es un extraordinario jugador, tiene mucho talento, una capacidad de control de juego y situaciones ofensivas muy altas, una velocidad importante…Yo lo traería a ojos cerrados. Si me preguntas, te diría que lo tendría en mi equipo con rotundidad”, dijo el técnico en elogios para Tecatito.

Jesús Manuel Corona firmó contrato con el Sevilla FC hasta 2025. Foto: Twitter @SevillaFC

